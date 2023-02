Borse da donna: i modelli must have

Le borse sono l’accessorio più amato e utilizzato dalle donne. Per comodità e versatilità costituiscono un oggetto imprescindibile con il quale rendere il proprio look unico.

Tra le borse eleganti quelle dei brand di lusso costituiscono un vero e proprio oggetto del desiderio. Si tratta di accessori facili da abbinare, di qualità ma anche duraturi. Si possono indossare con qualsiasi outfit, da quello sportivo a quello più elegante, regalando delle vibe moderne e alla moda.

Nonostante ogni stagione vengano proposti modelli nuovi e sempre più particolari, ci sono degli ever green che restano un ottimo investimento nel corso degli anni. Cambia la fantasia o la grandezza, ma il design nella sua semplicità è sempre lo stesso.

Corsi e ricorsi storici che fanno delle it bag di lusso il desiderio di molte donne, ma quali sono quelle più desiderate del momento? A forma di mezza luna, tempestate di cristalli, bauletti o mini-bag, c’è nè per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Le chain bags

Tra le borse più amate sia per l’inverno che per l’estate non possono mancare le chain bags. Borse dal design semplice, che ricorda la baguette ma rende uniche dalla presenza della tracollina in catena metallica. Si tratta di gioiellini che impreziosiscono l’outfit e lo rendono unico ed elegante.

Brand high e low cost hanno proposto la loro versione, con dettagli metallici in oro e pelle nera, un tripudio di eleganza e raffinatezza per una borsa che non possa inosservata una volta indossata. A rendere unico questo modello non è solo la catena ma i dettagli, presenti sull’intero accessorio, quasi sempre metallici o luminosi.

D’effetto anche la presenza di borchie e dettagli come le frange che perfezionano l’insieme dell’accessorio.

Borse con intrecci in pelle

Un po’ fuori dalle righe ma super originali, le borse in pelle sono senza dubbio uno dei must have dei prossimi anni. Più che un accessorio costituisconoe una vera e propria opera d’arte.

Tratti ever green come la trama di pelle morbida intrecciata che sembra già vista nelle passate collezioni ma anche novità: i manici della borsa in acciaio o ottone. Non si tratta di linee pulite e semplici ma di strutture non convenzionali che attirano l’attenzione delle donne alla ricerca di qualcosa grazie a cui contraddistinguere il proprio look. Un oggetto signature, che garantisce anche comodità grazie alla grandezza media che consente di inserire tutto il necessario per una giornata fuori.

Per chi invece ama le borse mini, la versione baguette interamente realizzata in pelle intrecciata è perfetta per la sera.

Il ritorno del luccichio

Modelli a spalla in pelle sono sul mercato delle borse da parecchi anni: estrose e moderne sono accessori che non passano mai di moda. La versione monocromatica è molto apprezzata per dare grinta e carattere al look, sulle passerelle si sono visti modelli dai colori fluo, passando per il viola e i colori pastello oltre al classico nero.

La collezione però si è arricchita con un modello estroso, scintillante e unico nel suo genere. Si tratta dell’it bag per eccellenza, una borsa a spalla completamente tempestata di cristalli luminosi persino lungo le piccole frange che adornano la cerniera di chiusura.

Eccezionali anche le baguette completamente tempestate di cristalli. Insomma, si tratta di una borsa che può dare quel tocco in più al proprio armadio, da sfruttare in molteplici occasioni per brillare.

La borsa safari

Modello tipico degli anni Settanta, la borsa multi-tasche è una delle più apprezzate per uno stile quotidiano super chic. Si tratta di una borsa semplice, molto delicata, con inserti in pelle marrone e dettagli contraddistinti da una trama particolare.

Si tratta dell’accessorio perfetto per una donna in carriera, l’ideale per l’ufficio poiché si può abbinare con completi eleganti ma anche per look casual. Un dettaglio di stile che richiama l’allure classica degli anni ’60. La possibilità di poter scegliere tra diverse varianti di colore, consente di personalizzare la propria scelta in base alle esigenze di ognuno. Impossibile non trovare spazio persino per il pc.

Le mini-bag

Oggetto del desiderio delle amanti delle mini-bag sono quelle dal design ispirato all’antica Grecia. Da portare a spalla o a mano grazie alla pratica tracollina diventa perfetta per le vacanze.

I colori completano il gioiello rendendolo perfetto per qualsiasi stile e look, dai più sgargianti come il blu cielo e il giallo fino ai classici nude, è l’accessorio da avere!

Il ritorno delle borchie

Eccentrica, fuori dagli schemi, facilmente abbinabile, la borsa in pelle impreziosita da borchie dorate è l’accessorio del momento. Un gioiello realizzato in pelle è presente in diversi colori: rosso, verde, avorio e nero, una selezione che può soddisfare anche le donne più esigenti, anche il giallo canarino regala vibe anni ’30 che non stancano mai.

La borsa è perfetta per ogni stagione e regala un dettaglio grintoso al proprio stile grazie all’originalità del modello che richiama quelli proposti dal brand negli anni Novanta.