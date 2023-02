Volatilità: Criterio fondamentale quando si gioca alle slots online – Caratteristiche e pro

I casinò online offrono un’ampia varietà di slot. Esse si differenziano per molti criteri, tra cui RTP, genere, gamma di scommesse, ecc. La volatilità è uno dei parametri chiave, poiché determina il livello di rischio e aiuta i giocatori a scegliere i giochi più adatti ai loro bankroll. Di seguito, scopriamo come la volatilità influenza il processo di gioco e aiuta a giocare alle slots online senza perdite.

L’essenza del termine volatilità

La volatilità (detta anche dispersione) è un termine che indica quanto sia rischiosa una slot. Gli sviluppatori di software utilizzano diversi algoritmi per generare combinazioni vincenti. A seconda dei programmi utilizzati, le slot generano premi enormi o piccoli. Anche la loro frequenza varia.

Tipi di volatilità

Grazie alla valutazione di questo parametro, i giocatori d’azzardo possono capire quali premi e con quale frequenza cadranno sui rulli. In questo modo, sanno cosa aspettarsi quando giocano alle slots online. Si distinguono tre tipi di dispersione:

Basso – quando le combinazioni vincenti cadono frequentemente sui rulli, ma i premi sono di piccola entità. Mid – ha un livello medio di frequenza e dimensioni dei premi. Alta – quando le combinazioni vincenti vengono generate raramente, ma i premi sono pazzeschi.

Pertanto, una volta a conoscenza di queste informazioni, ogni giocatore può scegliere l’intrattenimento appropriato in base al proprio bankroll ed evitare grosse perdite.

Le migliori volatilità per giocare alle slot machine online per giocatori di basso e alto livello

I giochi a bassa dispersione sono la scelta migliore per i neofiti che iniziano la loro carriera di giocatori e per i giocatori con piccoli bankroll.

Le slot ad alta volatilità sono un’opzione eccellente per i giocatori di alto livello con grossi bankroll. Questi giocatori possono permettersi di perdere denaro senza andare in bancarotta.

I giochi a media dispersione sono adatti a entrambe le categorie di giocatori. Inoltre, i giocatori possono testare gratuitamente la maggior parte dei software prima di giocare alle slots online con denaro reale.

Chi determina la volatilità?

Di solito sono i giocatori stessi a determinare il livello di volatilità. Giocando molte volte, i giocatori condividono le loro opinioni, monitorano la frequenza e l’entità dei premi. Sulla base di queste informazioni, decidono il livello di dispersione. In rari casi, gli sviluppatori di software stabiliscono la dispersione per i loro prodotti.

I vantaggi di conoscere la volatilità quando si gioca alle slot machine online

Queste informazioni sono utili per i seguenti motivi:

I giocatori sono in grado di allocare correttamente i fondi. Sanno quale percentuale del bankroll è meglio utilizzare per le scommesse attive. I giocatori capiscono cosa aspettarsi dalle slot. Sarà un gioco rischioso o un gioco d’azzardo? Maggiori possibilità di evitare grosse perdite in caso di fallimento prolungato. Ogni giocatore può scegliere il software più adatto al proprio bankroll.

I giocatori esperti studiano sempre le informazioni tecniche sul software prima di procedere a giocare alle slots online.

Altri parametri da valutare per avere successo nel gioco delle slot machine online

La volatilità è un criterio utile per gli scommettitori. Tuttavia, i giocatori devono considerare una serie di parametri quando selezionano le opzioni adatte. Questi includono:

– RTP (tasso di vincita determinato dagli sviluppatori del software);

– genere (i giocatori hanno scenari preferibili);

– funzioni bonus (le slot moderne offrono diversi bonus di gioco, come moltiplicatori, Scatter e Wild, ecc;)

– gamma di puntate (ci sono giochi per giocatori di alto e basso livello, in cui sono accettate puntate grandi o piccole).

Migliaia di giocatori preferiscono giocare alle slot machine nei casinò online. Tuttavia, la varietà di opzioni offerte è enorme. Se conoscete i criteri chiave e ne capite il significato, potrete scegliere facilmente i giochi più adatti e godervi il processo di gioco. La volatilità è uno di questi parametri. Quindi, controllate questo criterio prima di procedere al gioco con denaro reale.