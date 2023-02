Abb inverter: la principale funzione e l’utilità

Il settore del fotovoltaico fa parlare sempre più di sé in Italia; grazie ai numerosi bonus come l’Ecobonus sono tante le famiglie ma anche le aziende che hanno investito cercando di limitare i costi delle bollette e l’impatto sui consumi e quindi sull’inquinamento. Quello che forse molti non sanno è che non basta installare pannelli solari sul tetto, sono necessari altri strumenti per ottenere il massimo in tema di sostenibilità, tra questi supporti c’è Abb Inverter, un inverter fotovoltaico che può aiutarti in tantissimi modi.

Cos’è un inverter fotovoltaico

L’inverter fotovoltaico è lo strumento fondamentale da installare vicino ai tuoi pannelli solari, è solo grazie a lui che l’energia solare può essere lavorata e trasformata quindi in energia elettrica che potrai utilizzare per la tua casa. Dopo aver posizionato i pannelli sul tetto per catturare l’energia solare, dovrai poterla trasformare in energia elettrica con l’aiuto di un inverter. Perché dovresti averne uno? Puoi ottimizzare la potenza del tuo impianto, potrai ottenere maggiore qualità e sfruttare al massimo le potenzialità del tuo impianto ma anche salvaguardare i dispositivi in caso di scompensi di corrente come blackout o sovratensioni, infine potrai ottenere segnalazioni chiare in caso di errori o problematiche.

L’inverter è però anche uno strumento delicato, ed è quindi importante posizionarlo nel poto giusto per evitare che stia in un intervallo non idoneo inferiore ai 5 gradi o superiore ai 40 gradi. L’inverter è sicuramente lo strumento fondamentale con cui puoi tenere traccia di tutto ciò che riguarda il tuo impianto fotovoltaico, solitamente comunica con te attraverso un software o un app grazie alla connessione wi-fi.

Possiamo paragonarlo, banalmente, ad una sorta di quadro elettrico e può essere posizionato nel sottotetto sia internamente che esternamente purché venga studiata con cura la posizione e si rispettino i limiti di temperature necessarie per il corretto funzionamento.

Un inverter di qualità è in grado di durare anche 10 anni, attenzione ai modelli più economici che spesso iniziano a dare segni di cedimento anche solo dopo 5 anni. Puoi scegliere tra diverse tipologie di inverter che chiaramente dipendono dal fotovoltaico: solitamente variano dai 3 ai 6 kW m a per aziende o grandi case si possono trovare impianti anche fino a 20 kW. Tieni in considerazione di scegliere inverter di ultima generazione che ti offrano il totale controllo via app o software su PC.

A cosa serve

Conosciuto anche come inverter solare, fa parte delle componenti base di un buon impianto fotovoltaico. Senza di lui, non potresti infatti trasformare l’energia solare in corrente e quindi l’investimento fatto sarebbe del tutto inutile. La funzione principale è sicuramente quella di trasformare in corrente l’energia solare ed è sempre presente all’interno di un impianto fotovoltaico ma è bene sapere come scegliere il prodotto giusto; l’inverter non solo ti aiuta a trasformarla ma anche a poterla utilizzare in modo sicuro ottenendo la maggiore efficienza dal tuo impianto e migliorando l’efficienza energetica della tua casa offrendo però anche la sicurezza di cui hai bisogno.

Inverter: gli errori da non sottovalutare

Come ti abbiamo spiegato, tra le funzioni dell’inverter fotovoltaico c’è comunicarti la presenza di guati o errori ma quali sono i più comuni? E come puoi intervenire? Chiaramente la cosa migliore da fare è registrare la sigla e mettersi in contatto con i professionisti che hanno installato l’impianto ma intanto puoi già capire quale problema è sorto.

– E002: è uno degli errori più comuni e serve a segnalare che la corrente supera la soglia

– E004: ti aiuta a capire che la tensione supera la soglia e quindi il tuo impianto può danneggiarsi

– E014: temperatura superata interna al dispositivo, questo può danneggiarlo anche in modo permanente

– E016: è l’errore che identifica come il microprocessore abbia smesso di comunicare correttamente con l’ingresso

Chiaramente questi sono solo alcuni degli errori più comuni, sul sito e sul libretto di istruzione puoi trovare tutti i casi nel dettaglio ma quello che possiamo dirti è che è meglio affidarsi a professionisti del settore per poter intervenire e trovare una soluzione ripristinando il corretto funzionamento del dispositivo.

Si tratta di una spesa o di un investimento?

Grazie all’Ecobonus puoi ottenere importanti benefici nella ristrutturazione della tua casa e nell’installazione di impianti fotovoltaici ma possiamo dirti che, a prescindere dai bonus, si tratta di un investimento. Seppur la spesa iniziale potrebbe scoraggiarti, il risparmio sui costi della bolletta soprattutto dopo i rincari, dovrebbero convincerti a fare questo passo.