Il Napoli potrebbe rinunciare a giocare le prossime cinque partite e rimanere in testa

Un vantaggio abissale, mai visto prima in Serie A. Il Napoli di Spalletti infatti oggi potrebbe rinunciare a giocare le prossime cinque partite e rimanere in testa. Anche se l’Inter (la più diretta inseguitrice) in effetti le vincesse tutte, potrebbe solo affiancare i partenopei. Il Napoli è superiore a tutte le altre squadre, gioca un campionato a parte.

I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni: 15 punti di vantaggio dopo 22 giornate. Mai nell’era dei 3 punti (dal 1994-95) una squadra aveva avuto un vantaggio simile sulla seconda in classifica dopo 22 gare. Il primato precedente era dell’Inter, che nel 2006-07 aveva 11 punti di margine sulla Roma seconda in classifica. I 59 punti di oggi per il Napoli dopo 22 turni sono ad un passo dai 60 dei nerazzurri nel campionato 2006-07 e della Juventus 2018-19 che ne aveva 9 in più del Napoli.

Le 19 vittorie in 22 partite oltre a 2 pareggi e una sola sconfitta sono anche il migliore risultato nelle 5 principali leghe in Europa. In Premier in vetta c’è l’Arsenal con 51 punti in 21 partite (16 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Neanche il Barcellona tiene il passo. I catalani nella Liga spagnola hanno 56 punti con una partita in meno (21). Se domenica al Camp Nou battessero il Cadice (in lotta per non retrocedere), ricalcherebbe il cammino dei campani (19 vinte, 2 pareggiate, 1 persa). In Ligue 1 comanda il Psg con 54 punti in 23 partite, mentre in Bundesliga la capolista Bayern Monaco viaggia a ritmi più lenti, con 43 punti in 20 partite. In Portogallo vincendo le prossime due il Benfica potrebbe eguagliare il Napoli (ne ha 53 in 20 partite), mentre in Turchia il Galatasaray di Zaniolo è a quota 54 con lo stesso numero di gare della capolista della Serie A, 22. In Grecia il Panathinaikos guida con 51 in 22 partite. Il Napoli è l’attuale super potenza dell’Europa del calcio.