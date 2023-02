San Valentino a Treviso: Marca gioiosa et amorosa

Un San Valentino a Treviso speciale con installazioni luminose in nome della “Marca gioiosa et amorosa”. Cinque cuori luminosi nelle piazze e in corrispondenza degli scorci più suggestivi della Città per festeggiare San Valentino 2023. È l’iniziativa della Giunta comunale e che vede la collaborazione di Veneto Imprese Unite per creare un contesto in grado di richiamare la “Marca Gioiosa et Amorosa”.

Le installazioni autoportanti sono state ubicate a Santa Maria dei Battuti, Piazza Aldo Moro (Piazza dei Signori), Piazza Borsa, Ponte di Sant’Andrea e Ponte dell’Università, aggiungendosi al cuore dei Buranelli. Le luminarie hanno temi diversi per favorire un vero e proprio “tour” del centro storico. Il cuore più centrale di Piazzetta Aldo Moro è accompagnato dalla scritta “I love Treviso”. Le luminarie sono alimentate da lampadine a basso consumo energetico.

Il vice sindaco Andrea De Checchi spiega che “Treviso, per la sua bellezza e i suoi scorci, oltreché per la tradizione della “Marca Gioiosa et Amorosa” ben si presta ad essere la Città degli Innamorati. Ringraziamo Veneto Imprese Unite per avere promosso questo progetto che vuole essere un ulteriore incentivo a vivere e condividere Treviso, le sue eccellenze e le sue meraviglie”.