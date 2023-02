Regionali Lazio. Berlusconi: cambieremo il futuro della vostra Regione

Anche Silvio Berlusconi è sceso in campo per Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio. Il Cavaliere ha affermato con sicurezza: “noi vinceremo”. Il leader di Forza Italia è cosciente che “la sfida più difficile verrà dopo. Tenteranno di dividerci, ci attaccheranno su tutto, aspetteranno ogni nostro piccolo errore per cercare di minare l’unità della coalizione. È quello che sta succedendo a livello nazionale. Ma non ce la faranno a dividerci. Non ci sono mai riusciti da quando trent’anni fa io ho fondato il centrodestra. Per questo vi dico che noi vinceremo la sfida del governo regionale”.

L’ex premier ha rivendicato la qualità della squadra proposta per governare il Lazio. “Il centrodestra, ha scelto Francesco Rocca come candidato Presidente e ha deciso di mettere in campo con lui, capitano di grande valore, una squadra molto competente: una squadra che vincerà le prossime elezioni ma soprattutto che vincerà la sfida più bella e più difficile: quella di governare Roma per cinque anni in un modo profondamente diverso dal passato”, ha detto ancora il leader di Forza Italia. “Il Lazio viene da una storia di immobilismo che tutti conoscete. Dai problemi più banali, come la raccolta dei rifiuti, a quelli più complessi, come creare un sistema di infrastrutture e di collegamenti adeguato, i veti incrociati e la non capacità di governo della sinistra ci hanno condotto alla situazione fallimentare di oggi”.

“Cambieremo il futuro della vostra Regione, che è la Regione più importante d’Italia, perché ospita una città, la città più illustre del mondo, la nostra capitale, la nostra Roma, ma anche per le tante altre eccellenze del Lazio, eccellenze del paesaggio e della storia, dell’arte e della scienza, dell’industria e dell’agricoltura, dei commerci e della ricerca”, ha concluso il Presidente degli azzurri.