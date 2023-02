Brindisi. Trovato morto Aris Barletta: era scomparso da venerdì

Tragico epilogo. Le ricerche di Aris Barletta sono finite nel peggiore dei modi. Il corpo del ragazzo è stato trovato nei pressi dei un cantiere navale nel porto di Brindisi. La famiglia di Aris Barletta ne aveva denunciato la scomparsa venerdì.

Il corpo del ragazzo di 27 anni è stato trovato dai Vigili del Fuoco proprio nella zona dove era stato visto l’ultima volta. Il cadavere era in prossimità di un ponticello per l’attraversamento pedonale. In base alle prime ipotesi formulate dai Carabinieri e riportate dalla stampa locale potrebbe trattarsi di un incidente: Aris Barletta sarebbe scivolato in acqua.