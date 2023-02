Problemi con la serratura: cosa fare per risolverli velocemente

I fabbri eseguono riparazioni e sostituzioni di serrature, sono professionisti qualificati che sono stati formati nell’installazione, riparazione e manutenzione di serrature e sistemi di sicurezza di diverso tipo. Quando abbiamo un problema di serratura bloccata in casa dobbiamo assolutamente contattare un pronto intervento fabbro a Masciago Primo per poter uscire o entrare a casa. A differenza del servizio tradizionale, il pronto intervento fornisce servizi rapidi ed efficienti ai clienti che necessitano urgentemente di assistenza relativa alle serrature. In genere questi fabbri sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e possono rispondere rapidamente alle chiamate di emergenza, anche nel giro di pochi minuti.

Non si occupano solo di problemi con la serratura, ma anche di sblocco di porte o veicoli bloccati, sostituzione chiavi smarrite o rubate, riparazione di serrature rotte o malfunzionanti, apertura di casseforti, accesso di emergenza a edifici o altre aree protette, aiutare a prevenire effrazioni o furti con scasso, fornire misure di sicurezza temporanee, estrazione delle chiavi rotte dalle serrature, re-keying serrature per ripristinare la sicurezza in caso di effrazione.

Cosa fare in caso di serratura bloccata

Ci sono alcuni passaggi che puoi eseguire per risolvere i problemi con la serratura, ma non è detto che funzionino:

se si tratta di una serratura elettronica, controllare la batteria dato che se è scarica può impedire il funzionamento della serratura;

pulisci la serratura con un lubrificante, può aiutarti a rimuovere sporco e detriti che potrebbero causare il blocco;

ispeziona la serratura per eventuali danni visibili, come una chiave piegata o un meccanismo rotto;

prova a utilizzare una chiave diversa, dato che il problema potrebbe riguardare la chiave che stai utilizzando.

Se la serratura continua a non funzionare, potrebbe essere meglio chiamare un fabbro per avere un’assistenza professionale. Anche se i problemi con la serratura potrebbero sembrare di lieve entità, a volte c’è comunque bisogno dell’aiuto di un esperto per non complicare ulteriormente la situazione. Se infatti si procede senza sapere bene cosa si sta facendo, si potrebbero creare dei seri danni non solo alla serratura ma anche alla porta e a tutto il meccanismo.

I fabbri di pronto intervento possono addebitare tariffe più elevate per i loro servizi a causa della natura urgente del loro lavoro, ma il prezzo ne vale la pena se rischiamo di rimanere chiusi fuori o dentro casa o se la serratura è stata maneggiata dai ladri. Il costo per chiamare un fabbro per un’emergenza può variare notevolmente a seconda di una serie di fattori come il tipo di servizio richiesto, il luogo, l’ora del giorno e il livello di esperienza del fabbro.

I problemi con la serratura che si possono verificare

Ci sono una serie di motivi per cui una serratura può bloccarsi, ma solitamente le cause più comuni sono:

serratura sporca o inceppata : polvere, detriti e corrosione possono accumularsi nel meccanismo della serratura nel tempo, rendendo difficile girare la chiave o bloccare o sbloccare la porta;

: polvere, detriti e corrosione possono accumularsi nel meccanismo della serratura nel tempo, rendendo difficile girare la chiave o bloccare o sbloccare la porta; problemi legati alle condizioni meteorologiche : il freddo o il caldo estremo possono causare l’espansione o la contrazione dei componenti metallici di una serratura, rendendo difficile girare la chiave;

: il freddo o il caldo estremo possono causare l’espansione o la contrazione dei componenti metallici di una serratura, rendendo difficile girare la chiave; parti usurate o rotte : con il passare del tempo, le parti mobili di una serratura possono usurarsi o rompersi, il che può causare il blocco o la difficoltà di azionamento della serratura;

: con il passare del tempo, le parti mobili di una serratura possono usurarsi o rompersi, il che può causare il blocco o la difficoltà di azionamento della serratura; serratura disallineata : se la serratura non è allineata correttamente potrebbe bloccarsi quando si tenta di bloccare o sbloccare la porta;

: se la serratura non è allineata correttamente potrebbe bloccarsi quando si tenta di bloccare o sbloccare la porta; installazione errata : se un lucchetto non è installato correttamente, potrebbe non funzionare nel modo giusto e bloccarsi;

: se un lucchetto non è installato correttamente, potrebbe non funzionare nel modo giusto e bloccarsi; chiave danneggiata : una chiave danneggiata può anche causare il blocco di un lucchetto. Una chiave piegata, attorcigliata o rotta può bloccare il meccanismo di blocco, rendendo difficile girare la chiave;

: una chiave danneggiata può anche causare il blocco di un lucchetto. Una chiave piegata, attorcigliata o rotta può bloccare il meccanismo di blocco, rendendo difficile girare la chiave; interruzioni di corrente : se una serratura è azionata da elettricità o batteria, un’interruzione di corrente può causare il blocco della serratura;

: se una serratura è azionata da elettricità o batteria, un’interruzione di corrente può causare il blocco della serratura; dispositivi di sicurezza: a volte i dispositivi di sicurezza come catenacci, barre di sicurezza o serrature a catena possono causare il blocco di una serratura della porta.

Le serrature possono rimanere bloccate per molti motivi diversi, come abbiamo già detto in precedenza è meglio contattare un fabbro per diagnosticare e risolvere il problema. Se non sappiamo a chi rivolgerci, possiamo fare una ricerca su Google per trovare il fabbro più vicino a noi.