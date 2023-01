Da marzo sarà possibile accedere al bonus batterie

In vista per gli italiani un’agevolazione relativa alle installazioni di sistemi di accomulo collegati ad impianti di produzione green, avvenute nel 2022, richiedibile dal 1° al 30 marzo 2023. Il bonus è destinato alle persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

L’agevolazione sarà emessa sotto forma di credito di imposta, scalabile dalla dichiarazione dei redditi 2023 dall’ammontare delle tasse dovute allo Stato. Nel caso in cui non sia possibile detrarre l’intero ammontare del Bonus in un’unica dichiarazione, sarà possibile fruire della rimanenza nelle dichiarazioni successive. La domanda per il Bonus batterie andrà inviata a partire 1° marzo, fino al 30 marzo 2023 solo online, utilizzando il portale disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In caso di difficoltà, si potrà delegare la pratica ad un intermediario.

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta verrà rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda e in caso di scarto le eventuali motivazioni. L’ammontare dei fondi stanziati è già noto ed equivale a 3 milioni.