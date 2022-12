Crotone calcio solidale con la mensa dei poveri Padre Pio

Proseguono le iniziative solidali dei rossoblù a favore della città, questa volta a supporto della Mensa dei Poveri Padre Pio: un gesto solidale di nobile valore, per tendere una mano a chi ha realmente bisogno.

Il Presidente Gianni Vrenna ha consegnato del materiale di consumo alla mensa dei poveri, che giornalmente accoglie centinaia di persone: “E’ da anni che sosteniamo la Mensa dei Poveri Padre Pio – ha dichiarato il presidente

– è un’associazione che va aiutata ed il mio appello è rivolto agli altri imprenditori affinché possano dare una mano a Don Ezio”.

Presente alla donazione Don Ezio Limina: “La Mensa Padre Pio ha sempre trovato una sponda nel Crotone e questo è un motivo di soddisfazione e di gioia perché la sinergia è necessaria per portare avanti alcune opere di carità. Grazie al Crotone per la questa solidarietà”. La città di Crotone è, a parere delle statstiche, collocata all’ultimo pisto nazionale per qualità della vita. La mensa dei poveri Padre Pio sempre più affollata anche da crotonesi. Un evento, la presenza alla mensa per un pasto caldo, sconosciuto in precedenza.