Calciobalilla, scopri come scegliere il tavolo da gioco per la tua casa o attività

Tra le attività più amate sia dai più grandi sia dai più piccoli c’è il Calcio Balilla che è anche praticato a livello nazionale sia come disciplina sportiva sia come fonte ludica. Infatti, tanti tra noi ci avranno sicuramente giocato almeno una volta nella propria vita in un bar oppure in uno stabilimento balneare quando arriva la stagione estiva, altri, invece, avranno amici che lo possiedono nella propria abitazione.

Insomma, il biliardino piace proprio a tutti. Ad oggi può essere considerato a tutti gli effetti uno sport, infatti è regolamentato e, in primis, riconosciuto dalla Federazione Italiana Calcio Balilla, ovvero la FICB, che svolge sul territorio nazionale tornei e regolari campionati.

Calciobalilla, come sceglierlo

Avendo constatato l’importanza di un prodotto simile, sia per quanto riguarda la propria abitazione perché il divertimento è assicurato con un biliardino a casa sia per la propria attività perché il vantaggio di questo sport è quello di riuscire a raggiungere una larga fetta di pubblico, di diverse età, provenienza e abilità sportiva, non resta che comprendere come scegliere quello giusto in base alle proprie esigenze e destinazione di utilizzo.

Il progresso tecnologico e l’avvento di nuovi materiali hanno consentito a diversi produttori di realizzare una vasta gamma di modelli. Motivo per cui è bene fin da subito sottolineare di affidarsi a professionisti nel settore che vantano un’esperienza pluriennale in grado di garantire un prodotto congruo con le proprie necessità e che sia anche, e soprattutto, duraturo perché realizzato con i migliori materiali.

Terminata questa lunga, ma doverosa, premessa capiamo quali fattori bisogna valutare per scegliere un biliardino ad hoc:

utilizzo da interno o esterno ;

; materiale ;

; con o senza gettoniera ;

; tipologia aste ;

; con o senza copertura superiore

Analizziamo i fattori

Si precisa che ancor prima di valutare questi fattori bisognerà valutare, innanzitutto, lo spazio a disposizione e, in seguito, si potrà procedere con la selezione del modello più adeguato.

Passiamo all’utilizzo. Come anticipato precedentemente, il calciobalilla può essere utilizzato all’interno oppure all’esterno come, ad esempio, nel proprio giardino. In base a questo bisognerà scegliere quello corretto.

Infatti, è doveroso fare una netta differenza, e possiamo collegarci anche al fattore materiale, perché quelli da esterno sono realizzati con materiali differenti al fine di salvaguardare la vita dell’attrezzo. In una postazione esterna, il biliardino è soggetto a intemperie quindi questi modelli sono stati dotati di materiali altamente resistenti per combattere gli agenti atmosferici ma anche l’usura.

Vengono proposti i modelli con o senza gettoniera, vien da sé che i primi sono pensati per essere utilizzati all’interno dei bar o attività simili pronti per accogliereuna squadra di amici che non vede l’ora di sfidarsi a suon di goal.

Il fattore inerente alle aste è molto importante soprattutto dal punto di vista della sicurezza. I tavoli da biliardino più sicuri sono quelli che presentano le aste telescopiche, ovvero quando le stecche non fuoriescono dal lato opposto ma “si accorciano” grazie a un particolare meccanismo.

Questo garantisce al calciobalilla di essere perfettamente agibile anche ai più piccoli che, sia per l’altezza sia per la foga del gioco, potrebbero farsi male più spesso qualora le aste dovessero venir fuori. Infine, un fattore che molti considerano superfluo ma che, in realtà, è molto utile valutare è quello relativo alla copertura superiore.

Capita spesso che le palline a causa di una rullata, ad esempio, schizzino via dal tavolo da gioco e questo potrebbe ferire un partecipante oppure romperequalche vetrata; quindi, vien da sé correre ai ripari e acquistare un’attrezzatura che rispetti tutti questi fattori e il divertimento sarà assicurato.