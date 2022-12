Produrre energia termica ed elettrica con l’energia solare

L’energia solare può essere convertita in energia elettrica o energia termica attraverso i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari termici. Questi ultimi funzionano per il tramite di un liquido termovettore, che diffonde il calore: essi prelevano il calore del sole e lo trasferiscono dentro un accumulo di acqua, che altro non è se non il boiler che in tanti possiedono in casa. Nei pannelli solari termici è collocato, infatti, un circuito all’interno del quale alla luce del sole il liquido termovettore aumenta di temperatura. Nel momento in cui tale liquido arriva al massimo calore, finisce in un’altra serpentina il cui obiettivo è quello di far aumentare la temperatura dell’acqua del serbatoio di accumulo. Quando il liquido ha concluso il proprio compito, va di nuovo al pannello solare in modo da potersi scaldare di nuovo e iniziare un nuovo ciclo. Sono sufficienti pochi metri quadrati di pannelli solari termici per riuscire a risparmiare in modo significativo.

Elettricità pulita e gratuita con il fotovoltaico

Il sistema è più complicato quando si tratta di convertire l’energia del sole per ottenere elettricità. In questo caso c’è bisogno di lastre in silicio di spessore ridotto che vengono trattate ad hoc allo scopo di favorire la fuoriuscita di elettroni nel momento in cui esse vengono colpite dai fotoni che sono generati dalla luce del sole. Tante celle fotovoltaiche di piccole dimensioni messe assieme costituiscono i pannelli, i quali vengono fissati su un sostegno, rivestiti con una lastra di vetro e infine protetti da una cornice in alluminio. Da tali pannelli si ottiene un’energia a corrente continua, la quale attraversa un inverter che fa sì che diventi corrente alternata, tale da poter essere impiegata da qualunque elettrodomestico in casa.

I vantaggi fiscali

Gli investimenti che occorre sostenere per sfruttare l’energia del sole sono destinati ad essere ammortizzati in tempi rapidi; per di più i vantaggi fiscali permettono di rientrare dalle spese in maniera ancora più immediata. Il beneficio più significativo che caratterizza i pannelli fotovoltaici e termici consiste nella possibilità di usare l’energia del sole, gratuita e naturale, in maniera diretta. I pannelli cominciano a generare energia subito dopo che sono stati installati. Per di più i pannelli solari termici non necessitano di molto spazio: pochi metri quadrati sono più che sufficienti. Per avere 3 kW, vale a dire la stessa energia del contatore, c’è bisogno invece di pannelli fotovoltaici di circa 20 metri quadri.

Guida al risparmio

Con i pannelli solari si ottiene energia termica che poi viene utilizzata dal boiler di casa: in questo modo si ha a disposizione acqua calda per il riscaldamento o per la doccia. Sono molteplici gli aspetti che incidono sulla resa, come per esempio la disposizione dei pannelli. Essi devono essere disposti a sud, secondo un’inclinazione compresa tra i 30 e i 45 gradi, senza ombre a coprirli. Altrettanto importante è la zona geografica in cui si trova la casa. Per esempio, i risultati migliori si ottengono con il sole delle regioni del sud: tra l’Alto Adige e la Sicilia, la differenza è di circa un terzo di energia solare in più che può essere accumulata.

La posizione geografica

La posizione geografica è destinata a incidere in modo significativo sulla resa anche in riferimento ai pannelli fotovoltaici. L’elettricità che viene generata, poi, può essere utilizzata per scopi differenti, a cominciare dal funzionamento delle pompe di calore che vengono usate per raffrescare la casa durante i mesi estivi e per riscaldarla nel periodo invernale. Ma la stessa elettricità si può sfruttare, per esempio, per ricaricare un veicolo elettrico. L’ideale per altro sarebbe accumulare l’energia elettrica che proviene dall’impianto usando le batterie di accumulo: così quell’energia può essere usata nel resto della giornata.

I pacchetti di Immergas

Immergas mette a disposizione dei clienti pacchetti solari completi che garantiscono una rapida installazione, con soluzioni ben dimensionate ed efficienti. Per esempio in relazione ai pannelli solari termici sono previsti pacchetti relativi alla produzione di acqua calda sanitaria a circolazione forzata o a circolazione naturale, oppure pacchetti combinati per riscaldamento e acqua calda sanitaria. All’interno dei pacchetti sono presenti tutte le componenti che occorrono per l’installazione, e ciò contribuisce ad agevolare il lavoro che deve essere svolto dai tecnici.