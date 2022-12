Andrea Bocelli con i figli Matteo e Virginia nell’album “A family Christmas”

Milano. “A family Christmas” è l’album di Andrea Bocelli con i figli Matteo e la piccola Virginia per la prima volta insieme in un disco pubblicato in tutto il mondo che contiene alcune delle più famose canzoni legate al Natale e nuove interpretazioni di canti tradizionali, ma anche due brani inediti, il primo dei quali, “The greatest gift”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Andrea aveva già cantato singolarmente con Matteo e Virginia, ma è la prima volta che i tre uniscono le loro voci.

Per Virginia Bocelli, 10 anni, questa è la prima apparizione in un album; la piccola aveva conquistato il pubblico nel 2020, raggiungendo il padre per un’esibizione da brivido di “Hallelujah” durante il celebre concerto “Believe in Christmas”, trasmesso in live streaming dal Teatro Regio di Parma.

Matteo Bocelli, 24 anni invece, si sta godendo l’inizio della sua carriera discografica da solista: è diventato famoso in tutto il mondo nel 2018 dopo aver duettato con suo padre nella canzone di successo “Fall on me”, contenuta nell’album “Sì”, il più venduto di Andrea, che aveva debuttato al numero 1 nelle classifiche statunitensi e britanniche.

Andrea, Matteo e Virginia Bocelli hanno conquistano le vette delle classifiche internazionali con “A family Christmas” che è al n.1 di iTunes USA, al n.1 di iTunes Canada, e in Top10 in Inghilterra, Norvegia, Irlanda e Belgio, Australia, Polonia e vola anche in Inghilterra, dove è n.1 su Amazon UK Best Sellers.

Non solo, dal suo debutto a fine ottobre in USA, “A Family Christmas” sta conquistando anche la classifica americana, dove ha debuttato direttamente al n.1 di Billboard Classical Album, al n.1 di Billboard Classical Crossover Albums e al n.2 di Billboard Holiday Album. E con “A Family Christmas” il tenore ha raggiunto la vetta della Billboard Classical Album per la 21esima volta nella sua carriera: un dato eccezionale per un artista italiano; dal 1997 ad oggi, infatti, 21 suoi album sono stati al n.1 della chart americana (il primo nel 1997 è stato “Viaggio italiano”). Un risultato che conferma ancora una volta Bocelli come l’artista italiano più amato al mondo.

Ora Andrea, Matteo e Virginia, impegnati in sold out tour in tutta l’America con oltre 20 date nelle arene principali tra cui il Madison Square Garden di New York City; lo scorso 4 dicembre, in partnership con YouTube su multipiattaforma, i tre artisti sono stati protagonisti di un’esibizione unica nel suo genere: una fiaba, un concerto e un evento insieme, realizzata tra il Castello e le strade di Gressoney della Valle d’Aosta che sarà poi disponibile in un formato completo sul canale americano TBN dal 16 dicembre, in anteprima mondiale in America ed a seguire in tutto il mondo.

Andrea, Matteo e Virginia Bocelli si sono esibiti davanti ai nuovi reali d’Inghilterra, Re Carlo III e la Regina consorte Camilla. Dopo essere stati ospiti lo scorso Natale alla Casa Bianca, gli artisti sono stati gli unici italiani invitati a partecipare all’annuale Festival of Remembrance, alla Royal Albert Hall, evento centrale che commemora i caduti in guerra del Paese.

Un appuntamento ancora più importante quest’anno perché è mancata quella che, per settant’anni, è stata il capo delle Forze Armate: la regina Elisabetta II che aveva sempre preso parte a queste celebrazioni diventando, ancora principessa, il primo membro femminile della Famiglia Reale a prestare servizio come membro attivo a tempo pieno delle Forze Armate. L’apertura del festival ha reso così omaggio alla regina defunta e ai suoi 70 straordinari anni di servizio e dedizione.

Andrea Bocelli con Matteo e Virginia, accolti da un calorosissimo applauso, hanno cantato “The greatest gift”, brano inedito estratto dal loro nuovo album “A family Christmas”, davanti a tutti i reali inglesi: oltre a Carlo e Camilla, erano presenti William e Kate, principe e principessa di Galles, il conte e la contessa di Wessex, Anna e il marito vice ammiraglio Sir Tim Laurence, il duca e la duchessa di Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra, l’Onorevole Lady Ogilvy. Il tema centrale del Festival quest’anno è stato il 40° anniversario della guerra delle Falkland e, mentre i petali cadevano nella Royal Albert Hall, l’evento ha ricordato con discorsi, canzoni e racconti, il servizio e il sacrificio dei militari durante la Storia del Regno.

Non per ultimo, i Bocelli incontrano i Simpson nel nuovo corto “The Simpsons meet the Bocellis in “Feliz Navidad“ che debutterà il 15 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming; in questo cortometraggio, Homer sorprende Marge con il regalo più bello: un’esibizione indimenticabile della superstar dell’opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.