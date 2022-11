Nuove opportunità di viaggio per chi vuole scoprire il Mar Rosso Israeliano

Nuove opportunità di viaggio per gli italiani desiderosi di scoprire il Mar Rosso Israeliano e prolungare l’estate…. nel deserto del Negev: dove l’inverno non esiste. Wizz Air ha annunciato una nuova importante espansione del suo network con la nuovissima rotta dall’Italia per Israele, coinvolgendo per la prima volta in una rotta diretta gli areoporto di Roma Fiumicino e il nuovissimo areporto di Ramon di Eilat. “Un grande impegno da parte del nostro Ministero del Turismo in accordo con la Municipalitià di Eilat per offrire questa straordinaria opportunità ai turisti italiani. Eilat è la porta più immediata per scoprire il deserto, il Mar Morto e per trascorrere una vacanza al caldo sole dell’inverno israeliano” ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Collocata sulle rive del Mar Rosso, Eilat è una meta turistica in ascesa e sempre più apprezzata dai passeggeri più giovani e dalle famiglie, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di sport acquatici e non e anche quelle di passeggeri alla ricerca di un po’ di relax da assaporare sulle sue spiagge bianchissime. Molti gli eventi in programmazione nei prossimi mesi, significativi per una scelta di un turismo alla ricerca di sempre nuove esperienze. A testimonianza dell’importanza della crescita dell’area del sud del Paese, la realizzazione di un nuovo resort “Midbar” – in ebraico deserto – , frutto di un investimento di oltre 200 milioni di Nis ( ca 60 milioni di Euro ndr) che sarà aperto nel prossimo 2025.