I ricambi BMW sono molto costosi?

Il marchio BMW è sicuramente uno tra i più famosi e conosciuti al mondo. L’azienda tedesca, fondata nel 1917, nacque inizialmente come produttrice di motori d’aereo durante il primo conflitto bellico mondiale, per poi estendere il proprio raggio d’azione in altri settori arrivando ad essere oggi una tra le più importanti ed affidabili case produttrici di auto e moto al mondo. Da sempre, la produzione del marchio bavarese è sinonimo di prestazioni superiori a molte case automobilistiche concorrenti ed altissima qualità nella scelta e nello sviluppo delle componenti meccaniche. Le vetture più iconiche della casa tedesca sono sicuramente quelle appartenenti alla serie M (M1, M3, M5), queste auto hanno segnato l’era moderna con modelli eleganti, sportivi e di alta gamma capaci di conquistare intere generazioni di appassionati. Dal 2013 con la messa in produzione delle i3, BMW ha iniziato la propria produzione di auto elettriche, strada che continua a portare avanti con modelli usciti da poco come la i4 e la iX, autovetture che riescono a conciliare l’attenzione verso la sostenibilità ambientale e le prestazioni elevate tipiche della casa automobilistica tedesca.

Il marchio BMW è diventato famoso nel mondo grazie all’affidabilità ed alla durevolezza nel tempo della componentistica utilizzata nella fabbricazione dei propri prodotti, ciononostante le vetture prodotte dalla multinazionale con sede in Germania, presentano alcuni difetti noti. All’interno di questo articolo andremo ad analizzare le componenti delle BMW più soggette a deterioramento o rottura, e che quindi potrebbero rappresentare una spesa non “prevista”.

BMW Serie 3, Serie 1 e Z4, malfunzionamento servosterzo

Un problema noto nella componentistica BMW è quello relativo al servosterzo montato sulle Serie 3, Serie 1 e Z4. In queste autovetture, è stato riscontrato numerose volte un problema di funzionamento relativo al motorino della cremagliera del servosterzo elettrico, che stando a quanto riportato da numerosi proprietari di vetture della casa bavarese, all’improvviso cessa di funzionare causando la disattivazione totale del servosterzo e rendendo lo sterzo molto duro soprattutto a basse velocità e in fase di parcheggio. La sostituzione del servosterzo in questo tipo di autovetture può variare da circa 200 a più di 400 euro.

BMW X5: Guasto della centralina elettronica

Alcuni possessori della BMW X5 3.0D hanno segnalato una problematica relativa al funzionamento della centralina elettronica. Essa infatti presenta un difetto che si presenta all’inizio in maniera sporadica ma che rende comunque impossibile l’avvio del mezzo per un determinato periodo di tempo, salvo poi aumentare di frequenza con il passare del tempo, fino a rendere di fatto del tutto impossibile l’accensione dell’automobile.

BMW Serie X, Serie 3, Serie 1 e l’usura della maniglia della portiera

I proprietari di diversi modelli di BMW segnalano l’usura della maniglia della portiera della propria auto. Dopo qualche anno di utilizzo, infatti, la leva di apertura della portiera di vetture appartenenti alle serie X, 3 e 1, tendono a bloccarsi, rendendo di fatto impossibile l’accesso all’interno del veicolo. Al momento non esiste una soluzione che possa risolvere il problema diverso dalla sostituzione dell’intero meccanismo di apertura e chiusura della portiera.

La sostituzione di un componente specifico è spesso l'unica soluzione davvero risolutiva per questo tipo di problematiche. Il prezzo di un nuovo meccanismo di apertura e chiusura può oscillare tra i 50 e i 100 euro.

BMW 320D e la problematica alla pompa del Diesel

Un guasto particolarmente frequente nel modello 320D prodotto tra il 1998 ed il 2003 è il blocco della pompa del diesel che causa il blocco improvviso del motore e ne impedisce il riavvio, rendendo quindi inutilizzabile la vettura. Il problema è noto alla casa con sede a Monaco di Baviera ed è causato da un difetto della centralina elettronica del Diesel (EDC) che provoca un blocco alla comunicazione tra la pompa del diesel e la centralina dell’auto.

Una possibile soluzione al problema è una corretta manutenzione periodica dell’automobile che come nella maggior parte dei casi è la strada migliore da percorrere per prevenire questo genere di problematiche. Qualora nonostante la manutenzione dovesse insorgere questo tipo di problematica il prezzo del pezzo di ricambio per la 320D si aggira intorno ai 500 euro.

BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88: avaria motore

La BMW serie 1 è stata oggetto di anomalie riconosciute dalla stessa casa di produzione. Attraverso un comunicato, infatti, la multinazionale tedesca ha informato la clientela che alcune auto di questa serie prodotte tra il 2007 ed il 2009 presentano un difetto al propulsore. Nello specifico il guasto si presenta nei motori che riportano il codice identificativo N47, e creano dei guasti a livello della catena di distribuzione. La casa produttrice ha però provveduto a risolvere il problema in questione sostituendo gratuitamente i componenti incriminati.

Problema software per BMW X3 X4 E X5

È di Maggio di quest’anno la notizia del richiamo da parte della casa bavarese di circa 60 mila auto che presentano un problema al software di gestione del veicolo. Il software incriminato potrebbe portare al blocco dell’auto o ad un netto calo della potenza erogata da parte del propulsore. Fortunatamente, al momento nessun incidente stradale è avvenuto a causa di questo malfunzionamento, ma la BMW intende risolvere comunque quanto prima questo difetto delle proprie auto. Il richiamo, per l’aggiornamento del software riguarda i principali SUV della “fabbrica bavarese di motori” ovvero le serie X3, X4 e X5.