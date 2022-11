A Francica una scarpetta rossa contro la violenza sulle donne

Francica – Il 25 Novembre, presso la cittadina di Francica in provincia di Vibo Valentia, il sindaco Michele Mesiano, in collaborazione con i ragazzi del gruppo parrocchiale Pgvr ha promosso una fiaccolata per le vie del paese. Un evento per dire “Stop” alla violenza sulle donne, visto la ricorrenza che oramai viene celebrata ovunque e inserita sui calendari internazionali anche dall’ONU. Un momento per ricordare le vittime di femminicidio, per sensibilizzare su un fenomeno drammatico che ha registrato nel solo 2022, oltre cento vittime. Su tali basi, e sulla storia oramai conosciuta dai più, il Comune di Francica per l’occasione, su un’idea del locale pittore, M° Enzo Liguori, è stata realizzata dall’artista, M° Rocco Famà una scultura raffigurante una scarpa rossa, dipinta poi dal Liguori. Una “Scarpetta Rossa”, diventata oramai simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. L’opera sarà collocata all’interno del nuovo edificio scolastico che sarà inaugurato a breve a lavori conclusi. Hanno aderito e partecipato alla fiaccolata il parroco don Benedetto Nicotra, il gruppo Pgvr di Francica, il pastore evangelico Francesco Ciccia insieme a tanti cittadini di Francica. il Corteo è partito dal palazzo municipale, e dopo un percorso per la via principale del paese, si è fermato dove già in precedenza si era provveduto a dipingere di rosso una panchina, come simbolo anch’essa contro la violenza. Hanno preso la parola il Sindaco parlando sulla serata dedicata alle donne che hanno perso la vita per mano assassina, dopo il consigliere Giuseppe Fogliaro ha parlato sul come è quando è iniziata questa manifestazione dovuta all’eccidio sulle donne. Il Prete, il Pastore Evangelico e la Presidente del Pgvr Sonia Colloca hanno fatto il loro intervento sempre sul tema principale, quello sulla violenza e come cercare di evitare ed insegnare a tutti il rispetto e l’amore per le donne. A fare da cornice alla fredda, per la temperatura, ma splendida serata, tre poeti con le loro poesie a tema, Tania Marino da Tropea, Antonio Tavella di Francica e Rino LoGiacco da Melicucco, i quali hanno recitato una poesia scritta appositamente contro la morte e la violenza sulle donne, una splendida serata dove la scultura, la pittura è le poesie dei poeti hanno colorato di rosso un paese dove l’arte è di casa. Nel corso della manifestazione un gruppo di giovani dell’Associazione Pgvr si è esibito in una performance artistica. A chiusura, l’assessore con delega alla cultura e sport Gianfranco Liguori si è congratulato per la buona riuscita della manifestazione ringraziando quanti, fra i presenti e non, hanno voluto omaggiare la giornata internazionale con la loro presenza. Rino Logiacco