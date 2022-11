Bologna. Festa degli alberi 2022: tutte le iniziative dal 19 al 30 novembre

Anche quest’anno sono tanti gli eventi in programma per la Festa degli Alberi, che in Italia si celebra il 21 novembre, una giornata che assume particolare importanza alla luce del dibattito sulle questioni ambientali e dell’emergenza climatica. Il Comune di Bologna, in collaborazione con Fondazione Villa Ghigi e il patrocinio dell’Associazione Italiana Pubblici Giardini, propone una serie di attività dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma anche ai cittadini, ai professionisti del settore e alle imprese cdel territorio. Tutti gli appuntamenti sono ovviamente incentrati sull’albero e il contributo che le piante possono offrire nell’ambito delle mitigazioni ambientali. Ma si parlerà anche di crisi climatica e dei riverberi che questa ha sulla vita delle piante.

Primo appuntamento sabato 19 novembre dalle 9.45 alle 13 ai Giardini Margherita, con ritrovo presso la capanna villanoviana, con “Bologna è i suoi alberi”, una giornata con percorsi didattici e interattivi alla scoperta degli alberi. Sarà presente l’assessora con delega alla Cura del patrimonio arboreo e progetto Impronta verde.Valentina Orioli. È possibile iscriversi a questo link https://bit.ly/bolognaeisuoialberi. In caso di maltempo l’evento si svolgerà sabato 26 novembre.

Nella mattina del 21 novembre l’Amministrazione comunale darà simbolicamente corso alla piantagione di alcuni alberi all’interno di due giardini scolastici con il coinvolgimento degli alunni. Le aree scolastiche coinvolte sono quella della scuola 18 Aprile 1945 (in via Scandellara 11) dove è stata programmata la messa a dimora di una zelkova, specie esotica ma particolarmente adatta al clima urbano, e quella delle scuole Zappa – Casaralta (in via di Saliceto 74) dove è prevista la piantagione di due albicocchi.