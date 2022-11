Il villaggio di Babbo Natale a Perugia: appuntamento al Barton Park

E’ stata presentata al Barton Park, alla presenza di Matteo Bragone, direttore del parco, Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events, Alessio Bazzurri, direttore marketing di B-ON e degli assessori del Comune di Perugia, Clara Pastorelli e Gabriele Giottoli, la prima edizione dell’evento di Natale che dal 25 novembre trasformerà il Parco in un meraviglioso villaggio di Babbo Natale. Barton Park Special Christmas, organizzato da Magenta Events e dal gruppo Barton, rappresenta una novità nel panorama cittadino ed è proprio il direttore del parco, Matteo Bragone, a sottolinearne l’aspetto. “L’idea di organizzare un evento dedicato al Natale risale a tanto tempo fa. Viste le varie vicissitudini successe negli ultimi due anni e, viste soprattutto le difficoltà, ci siamo presi del tempo per pensarci e per trovare un partner specializzato nell’organizzazione di eventi, che abbiamo individuato in Magenta Events”.

Un messaggio di positività e di speranza che arriva in un momento come quello che stiamo vivendo, così difficile. “Abbiamo deciso che era giunto il momento per dare nuovamente gioia, spensieratezza, serenità e allegria ai più piccoli, ma anche ai loro accompagnatori più grandi. Sappiamo che il momento è complesso per tanti motivi e questo ci ha fatto riflettere se fosse corretto andare avanti: abbiamo ritenuto giusto prenderci l’impegno e la responsabilità di non soccombere ad un tentativo globale di spegnere le emozioni piacevoli come la gioia e la sorpresa”, ha poi concluso Bragone.

Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events, agenzia organizzatrice dell’evento assieme al gruppo Barton, ha poi descritto tutto ciò che i visitatori potranno trovare una volta entrati. “L’ingresso sarà gratuito, come tutte le attività collaterali a cui potrete partecipare grazie alla collaborazione con varie realtà del territorio come l’Università dei Sapori, la Sartoria Lemmi, La Macina e tante altre come le fattorie Il Bruco e Il Bosco dell’Angelo che, insieme al maneggio San Biagio, creeranno una vera e propria fattoria nell’Arena del Barton Park durante tutti i weekend dell’evento”. Previste varie aree tematiche dedicate soprattutto ai più piccini, ma anche agli adulti. La Casa di Babbo Natale sarà uno dei punti cardine della kermesse: infatti, ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere tutti nella sua casa in mezzo al Parco e, soprattutto, a ricevere le letterine dei bambini.

E poi non mancheranno i mercatini di Natale, in tipico stile tirolese: trentacinque strutture in legno ospiteranno hobbisti, artigiani, produttori e il meglio dell’enogastronomia tipica del periodo natalizio, come il vin brulé, ciambelle e cioccolato. Non il solito mercatino, quindi, ma una vera e propria selezione per regalare ai visitatori una passeggiata di qualità.

Un evento che avrà, come punto cardine, il tema della sostenibilità ambientale: le luci e gli addobbi natalizi che saranno utilizzate per illuminare il Barton Park durante l’evento, saranno prodotte completamente da fonti energetiche rinnovabili. Tutto questo grazie all’azienda B-ON, del gruppo Barton, che utilizza solo energia puramente green. Alessio Bazzurri, direttore Marketing dell’azienda ha precisato: “Stimiamo che durante l’evento saranno consumati 41.000 kWh di energia. Utilizzando energia da fonti rinnovabili si risparmieranno circa 20.500 kg di anidride carbonica che equivalgono all’assorbimento di circa 1000 alberi in un anno in un contesto antropizzato. Gestire ciò che accade oggi paralizzandosi non serve, dobbiamo porre da subito le basi di un nuovo paradigma di sviluppo, che abbia come faro il risparmio energetico, la salvaguardia delle risorse naturali e l’educazione”.

La chiosa finale arriva prima dall’assessore al Commercio e allo Sport, Clara Pastorelli, che ha rimarcato come sia di fondamentale importanza, per la città di Perugia, che aziende del territorio portino avanti progetti importanti come questo evento, per la comunità locale, regionale e nazionale. Un plauso anche al tema della sostenibilità ambientale. Dello stesso avviso anche Gabriele Giottoli, assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico, che ha rimarcato come la città debba muoversi in una direzione che punti allo sviluppo sociale ed economico anche con il coinvolgimento di aziende e nuove realtà. Tutte le informazioni e gli eventi collaterali sono consultabili sul sito https://specialchristmas.bartonpark.it.