I 3 usi più inaspettati degli NFT nel 2023

Negli ultimi due o tre anni, gli NFT sono esplosi nella nostra coscienza collettiva. Sono diventati così popolari che possederli è quasi uno status symbol. Per i sostenitori degli NFT e della blockchain nel suo complesso, questo interesse è un segno di grandi cose a venire. Per altri, invece, gli NFT sono semplicemente una moda come la bolla delle dot com, la storia dei tulipani o i Beanie Babies.

Le persone che ritengono che gli NFT siano solo una bolla di sapone spesso sostengono le loro argomentazioni sottolineando la loro mancanza di utilità. Sostengono che gli NFT sono solo immagini interessanti o disegni grossolani che possono essere salvati su qualsiasi telefono con browser.

Tuttavia, questo è vero solo se si conoscono i casi d’uso più diffusi delle NFT. Alcuni di questi casi d’uso popolari includono l’arte digitale e i giochi. Esiste anche una pletora di applicazioni per le quali potrebbero essere utilizzate nel metaverso. Ma questi non sono gli unici modi per utilizzare le NFT. In questo articolo, esamineremo alcuni dei casi d’uso più interessanti per le NFT di cui forse non avete mai sentito parlare.

1. Marketing

Ormai la maggior parte delle persone sa che una parte sostanziale degli NFT è una mera parodia del marketing. Ma ciò di cui non si rende conto è che il marketing può essere anche il fine degli NFT, non solo il mezzo.

I marchi di tutto il mondo stanno imparando che gli NFT non devono necessariamente essere creati da identità pseudonime su Internet. Possono essere creati anche dai marchi e possono aiutarli a commercializzare i loro servizi e beni.

I NFT sono efficienti nel marketing perché forniscono un’esperienza personalizzata ai clienti, assicurano la fedeltà e l’identità del marchio e servono come mezzo di attrazione. Questi gettoni sono particolarmente utili per i marchi incentrati sui giovani. Rilasciando una collezione di NFT, il marchio non rilascia solo arte, ma anche qualcosa che suscita l’interesse dei giovani.

2. Accademico

Le NFT hanno un enorme potenziale anche nel mondo accademico. Secondo studiosi come Beau Brannan, gli NFT potrebbero essere utilizzati per assegnare punteggi agli studenti. Questi punteggi conterrebbero informazioni sui corsi superati e sugli studenti stessi. Potrebbero anche essere visualizzati online per i potenziali dipendenti.

Tuttavia, questi NFT non avranno alcun valore monetario e non saranno trasferibili come le criptovalute su Bitcoin Profit. Certo, si potrebbe obiettare che si tratta di una soluzione un po’ eccessiva, in quanto non è necessario coinvolgere la blockchain nella gestione dei punteggi. Ma forse non è questo il punto delle NFT in generale. Per Brannan e altri insegnanti come lui, non si tratta di denaro o di profitto. Si tratta invece di stimolare gli interessi degli studenti e di divertirsi un po’ come classe. Si tratta anche di creare un record permanente che può essere rivisto da chiunque, in qualsiasi momento, a prescindere da tutto. Questo è il vero punto di forza delle NFT: l’immutabilità.

Un altro caso d’uso interessante per le NFT è quello dei libri di testo. Se tutti i libri di testo venissero inseriti nella blockchain, la pirateria potrebbe scomparire da un giorno all’altro. Ciò consentirà anche agli accademici di riscuotere le royalties su ogni libro venduto, per sempre.

3. Assistenza sanitaria

Quando si parla di NFT, di solito non si pensa alla sanità. Ma questo non significa che le NFT non possano migliorare in modo massiccio la qualità dell’assistenza sanitaria di cui godono i pazienti.

I fornitori di servizi sanitari condividono abitualmente informazioni riservate sui pazienti con terze parti. Questo potrebbe non piacere a molti, ma si può fare ben poco per impedirlo. Anche se vengono approvate delle leggi, i fornitori possono semplicemente ignorarle e condividere le informazioni senza problemi.

Ecco perché le NFT potrebbero essere utili nel settore sanitario. In sostanza, gli NFT sono una tecnologia di tracciamento delle informazioni. Per i pazienti con informazioni mediche riservate, gli NFT potrebbero essere un vero e proprio salvavita. Se le informazioni del paziente vengono riempite e coniate come NFT, sarebbe quasi impossibile condividerle con altri. Naturalmente, è ancora possibile scrivere le informazioni e trasmetterle, ma questo non può essere fatto su scala.

L’aspetto interessante di questo caso d’uso è che queste informazioni possono essere anche una fonte di guadagno per i pazienti. I pazienti non solo potranno controllare le loro informazioni, ma potranno anche guadagnarci. Questo potrebbe persino servire a coprire una parte delle spese ospedaliere. La differenza tra questo sistema e le nostre convenzioni consolidate è che i pazienti potranno davvero scegliere cosa fare delle loro informazioni.

Sebbene le NFT non abbiano ancora conquistato lo spazio sanitario, ci sono molti segnali che indicano che presto potrebbe diventare realtà. Alcune startup, ad esempio, stanno già esplorando un mondo in cui i pazienti sono completamente proprietari dei loro dati. Aimedis, ad esempio, sta costruendo un solido mercato virtuale dove le persone possono scambiare i propri dati medici.