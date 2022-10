Roma – a breve il 2° Convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale

Italia – Ecco il manifesto per il prossimo appuntamento che si terrà a Roma del Convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale organizzato dalla A.D.U.O.M.S.S.A.N. con la delegazione a Roma nella persona del Principe Massimo Spadoni di Roccafluvione delegato dell’Associazione per la Regione Lazio. Dopo il grande evento tenutosi in Molise con il tema “L’Araldica e la Nobiltà Antica e Moderna” al Castello Angioino di Civitacampomarano il 1° ottobre 2022, questo secondo ed importante evento, patrocinato dal Comune di Pescolanciano (IS), dall’AISM-ONLUS “Associazione Italiana Sclerosi Multipla”, dal Casato della Famiglia AGRICOLA che vanta anche il diritto di “fons honorum”, si terrà il 10 Dicembre 2022 ore 15.30 e proseguirà con una cena di beneficenza presso Hotel Aran Barcelo Mantegna, Via Andrea Mantegna 130 00147 ROMA. Porgerà i saluti Istituzionali il Nobil Homo Rettore dell’Accademia Dinastica Famigliare Christian Agricola la moderatrice sarà Valentina Ciarlante giornalista di Teleregione. I relatori saranno; il Dottor Enzo Modulo Morosini Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina Curatore del Libro d’Oro delle Famiglie Nobili Notabili, Senatore Accademico di Merito della A.D.U.O.M.S.A.N – Tema: “Araldica Militare Simbolo quale fondamento di identità nobiliare”. A seguire il Conte dott. Pierluigi Romeo di Colloredo Mels marchese delle Torrazze – Tratterà il Tema: “L’Araldica dei Granatieri ed il rapporto con i Savoia”. Durante l’evento interverranno:

il Cavaliere dello S.M.O.S.S.A.N. Cristian Raponi presidente della Nobile Accademia Leonina per la Remissione di Benemerenze Accademiche.

la Presidente N.D. Rainelli Emiliana della A.D.U.O.M.S.S.A.N. e il Delegato Roma- Lazio il Principe Spadoni di Roccafluvione per la consegna dei Capitolini e Senati Accademici di merito.

Sorella Ornella Zagami Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana per la Lombardia – Tema: “Cenni sulla storia del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e descrizione dello stemma di Corpo”.

Colonnello com. CRI Gerardo Di Ruocco, Consigliere Giuridico dell’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, Membro della Commissione Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale Umanitario, Avvocato del Foro di Roma. Tema: “Cenni sulla Storia del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana e descrizione dello Stemma di Corpo”.

Rappresentante di AISM – ONLUS Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Saluti di Mons. Jean-Marie Gervais, Cappellano di Sua Santità, Prefetto Coadiutore del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Presidente di Tota Pulchra: Associazione per la promozione sociale.

H. Christian Agricola consegna il titolo di Equitem e Dominam dell’Ordine Dinastico non Nazionale (S.M.O.S.S.A.N).

Durante l’evento ci sarà la cerimonia per la consegna del Premio Internazionale Capitolino Omaggiato a “Gnaeus Iulius AGRICOLA Legata – Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae” di attestati accademici a chi si è distinto nel campo delle scienze, arti, spettacolo, imprenditoria, in ruoli istituzionali a favore delle comunità e del prossimo civile e militari. Il tutto si svolgerà alla Presenza di alcuni Rappresentanti di Ex Case Regnanti . Ci saranno altri Nobili di cui alcuni Cavalieri e Dame degli Ordini di Militensi (S.M.O.M.- OSJ), dell’Ordine del Santo Sepolcro (O.E.S.S.G.), dell’Ordine Costantiniano, del Sacro Militare Ordine del S.S. dell’Annunciazione di Nazareth (S.M.O.S.S.A.N.), tra cui anche Famiglie Nobili provenienti dalla Romania , Ungheria e Polonia rafforzando in questo modo la stessa Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale. Dopo l’evento ci sarà una cena di beneficenza presso Hotel Aran Barcelo Mantegna, Via Andrea Mantegna 130 00147 ROMA, ove parte del ricavato sarà devoluto e donato all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla-Onlus . L’Ingresso al Convegno e alla cena è esclusivamente riservato a coloro che hanno preventivamente compilato il modulo di partecipazione inoltrandolo con relativi allegati.

DESCRIZIONE ACCADEMIA DINASTICA UNIVERSITARIA: ……………. “L’Accademia Dinastica Universitaria dell’Ordine Militare del Santissimo Sacramento dell’Annunciazione di Nazareth della Nob. Fam. Agricola acronimo A.D.U.O.M.S.S.A.N. A.D. MMXXII” ……………… Rino Logiacco