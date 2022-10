Sabato 29 ottobre, ore 16, presentazione del volume FBI di Antonella Colonna Vilasi

Bar Santo Stefano, SS 17 – San Pio delle Camere (L’Aquila)

L’AQUILA – Se sul serio si vuole conoscere qualcosa su intelligence, servizi segreti e argomenti connessi, c’è un’occasione d’oro, imperdibile! Sarà infatti presentato, sabato 29 ottobre alle ore 16, presso il salone Bar Santo Stefano, sulla SS 17 in San Pio delle Camere, il volume “FBI”, ultima opera di Antonella Colonna Vilasi, edito da UNI (Centro Studi sull’Intelligence, Scienze Strategiche e della Sicurezza). L’autrice, studiosa ed esperta di Servizi segreti e geopolitica, è Rettore dell’UNI, ente scientifico universitario con sede in Roma. Autrice di oltre 80 volumi sul tema terrorismo ed intelligence e vincitrice di diversi premi, è stata tra le prime autrici europee ad aver pubblicato una trilogia sui temi dell’intelligence. Collabora con numerose riviste scientifiche, con articoli su Intelligence e sicurezza ed è relatrice in numerose conferenze internazionali sul tema terrorismo ed intelligence. Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, insegna in agenzie ed università.

