Serie C/girone C nona giornata il Crotone torna al successo contro la Virtus Francavilla con la doppietta di Gomez e gol di Cuomo

Crotone 3

Virtus Francavilla 0

Marcatori: 73° Cuomo, 78° Gomez, 85° Gomez

Crotone (4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Crialesi Giannotti, Awua, Tribuzzi, Chirico’, Tumminello (Gomez), Kargbo. All. Lerda

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella, Miceli, Idda, Caporale (Enyan), Minelli, Cisco (Mastropietro), Pierno (Carella), Risolo (Maiorino), Tchetchua (Di Marco), Ekuban, Patierno. All. Calabro

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Ass.Riccardo Pintaudi (Pesaro) Giacomo Monaco (Termoli)

Quarto giudice: Michele Coppola di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Tchetchua, Pierno, Patierno, Caporale

Angoli: 7 a 3 per il Crotone

Recupero: 3 minuti

Spettatori: 4.412 incasso euro 18.385,00

Crotone alla prova dell’immediato riscatto per non allungare il distacco dalla vetta dopo la deludente prima sconfitta stagionale subita in quel di Foggia la precedente giornata. Successo doveva essere e così è stato contro la Virtus Francavilla e con una prestazione da parte dei pitagorici senza calo psicologico per la perdita della vetta. Comportamento questo che si evidenzia quando ogni giocatore possiede personalità e capacita’ tecnica. Mancavano, e si sapeva dalla vigilia, l’esperto centrocampista Petriccione per squalifica (prima assenza stagionale), e il trequartista Carraro per infortunio (in campo soltanto venticinque minuti a Foggia dall’inizio del campionato), assenze che hanno indotto mister Lerda a schierare inizialmente una diversa formazione con quattro novità. Dentro il difensore sinistro Crialesi in sostituzione di Giron, Giannotti al posto dello squalificato Petriccione, Awua trequartista per Carraro e, per la prima volta in campionato, dentro l’attaccante Tumminello fin dall’inizio in sostituzione di Gomez. Quattro cambi iniziali anche per mister Calabro. Fuori Maiorino, Mastropietro, Carella, Murilo e al loro posto inseriti Ekuban (prima punta), Idda, Cisco, Tchetchua.

Calcio d’avvio da parte del Francavilla che si dispone con una difesa a cinque e un fitto centrocampo con altrettanti giocatori lasciando in avanti il solo Ekuban. Predisposizione che non impediva agli ospiti di spingersi in avanti con più uomini quando erano in possesso del pallone. È comunque il Crotone ad avere sempre il pallone per impostare le giocate offensive più pericolosi con Kargbo ottimo trascinatore sulla fascia sinistra. Ospiti fallosi oltre il limite consentito senza, però, impedire al Crotone di rendersi minaccioso nel corso dei primi quarantacinque minuti con Crialese al sedicesimo minuto, Tribuzzi al trentaduesimo minuto ma trova pronto Avella alla respinta del pallone in angolo. Chirico’ al trentaduesimo si ostacola con Tumminello e non mette dentro il pallone, ancora Chirico’ al quarantatreesimo con tiro da fuori area che manda il pallone a sfiorare l’incrocio dei pali. La ripresa è sempre gestita dal Crotone nella metà campo avversaria. L’azione che ha fatto gridare al gol al minuto sessantadue con Kargbo ma il pallone termina sul palo. Non desistono gli Squali nel cercare il vantaggio e arriva al minuto settantaquattro con il difensore Cuomo (primo gol stagionale) in seguito a calcio piazzato. Inarrestabile il Crotone ed al minuto settantotto Gomez in ripartenza raddoppia (terzo gol stagionale). Serata fantastica per il pitagorico che al minuto ottantacinque realizza il tergo gol direttamente su calico d’angolo. Crotone di nuovo solitario al secondo posto e con la mente già rivolta alla prossima sfida di Torre del Greco contro la Turris.