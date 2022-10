Digitale: i video al centro della società iperconnessa, ma come registrare lo schermo del pc?

Il mondo del web è ormai costellato da video prodotti dagli utenti con diverse finalità, che possono spaziare da ragioni lavorative come i meeting aziendali a ragioni divulgative come i tutorial, dalla registrazione di dirette fino alla condivisione di materiale destinato all’insegnamento. A queste possibilità si aggiunge l’ascesa della condivisione della propria esperienza di videogaming.

Questo fenomeno spesso comporta la necessità di registrare lo schermo e l’aspetto positivo è che sono sempre di più i programmi attraverso i quali è possibile effettuare quest’operazione in modo professionale. Si tratta di risorse accessibili a tutti, senza il bisogno di fare grossi investimenti o di dover necessariamente essere degli esperti del settore per poterli utilizzare.

Registrare schermo zoom, capire come fare una diretta, registrare schermo di videogaming sono solo alcune delle funzioni che questi software mettono a disposizione dei creatori di video che avranno l’opportunità di poter modificare a proprio piacimenti il registrato, arricchirlo, convertirlo in altri formati e trasformarlo.

Quale software scegliere per registrare lo schermo

Prima di avviare il processo di registrazione dello schermo del pc è importante individuare il programma più indicato per le proprie necessità. La scelta può non essere semplice, visto che al giorno d’oggi è disponibile un’ampia varietà di proposte e non tutte offrono gli stessi servizi.

A questo proposito, attualmente tra i Migliori Software Gratuiti per Registrare Schermo su Windows/Mac/Linux è possibile annoverare Wondershare Filmora, un editor video completo, che mette a disposizione un’ampia gamma di funzionalità.

Avvalersi di questo software, infatti, non permette soltanto di registrare con un solo click lo schermo del computer ma anche di poter intervenire sul contenuto multimediale in molti modi, come per esempio modificando la frequenza, anche di alti livelli, dei fotogrammi oppure inserendo la voce fuoricampo, dei commenti, degli adesivi, delle emoticon nonché cambiando i colori.

Per quanto riguarda nello specifico le possibilità di registrazione, con Filmora è possibile importare video avvalendosi di tre diverse modalità, vale a dire la registrazione dalla webcam, ideale in caso di call e video meeting di lavoro, così come in occasione di corsi di formazione a distanza, quella dallo schermo del computer oppure quella che coinvolge specificamente la voce fuori campo, con cui dare risalto alla traccia audio.

Come registrare video in streaming

Naturalmente, al giorno d’oggi una delle tipologie di contenuto multimediale più diffusa è rappresentata dai video in streaming, che per essere registrati richiedono dei processi appositi.

Nel dettaglio, attualmente esistono 2 modi per registrare video in streaming, vale a dire avvalendosi di un registratore video oppure di un video downloader.

Nel primo caso, in genere, si apre la funzione, si fa partire il video e lo si salva. È bene ricordare che, avvalendosi di questa modalità, per registrare il video bisogna necessariamente lasciarlo in esecuzione, senza poter mettere l’icona ridotta nella barra in basso.

Con il video editor di Filmora, per esempio, l’operazione avviene in maniera piuttosto semplice e intuitiva: si clicca sulla registrazione, si seleziona o lo schermo intero o la finestra di destinazione o si personalizza, si modificano le impostazioni e si avvia.

La seconda metodologia, invece, prevede che il video venga scaricato preliminarmente e, poi, registrato e modificato. In questo modo non ci sarà bisogno di lasciare attiva la visualizzazione del video durante la registrazione e sarà possibile scaricare più di un video alla volta. Tuttavia, il principale limite di questo processo risiede nel fatto che numerosi siti impediscono agli utenti di utilizzare il download sui loro prodotti.

Indipendentemente dalle proprie, specifiche esigenze, quindi, avvalersi di un software di editing video caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità-prezzo permette di ottenere in ogni circostanza registrazioni dello schermo di livello professionale, a fronte di costi piuttosto contenuti.