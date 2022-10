Come scegliere un profumo di nicchia

Quando si tratta di fare delle scelte personali per il proprio stile si sa già in partenza che il “compito” sarà più che arduo. Se poi si fa tutto questo per un regalo allora è molto probabile che la situazione tenderà a complicarsi in maniera quasi inevitabile.

Prendiamo dunque il caso della scelta di alcuni profumi, anzi meglio, rendiamo le cose ancora un pochino più difficoltose andando a selezionare dei profumi di nicchia uomo e donna. In che maniera è meglio muoversi per fare la scelta giusta?

Da ricordare poi che, per i “non addetti ai lavori”, quando si parla di profumi di nicchia è innegabile affermare come il budget a disposizione sia molto importante proprio perché di prezzi “importanti” si parla. Ma torniamo a noi.

Dunque, enendo conto del fatto che è molto difficile ritrovare una certa dose di oggettività in questo tipo di ricerche e che la componente soggettiva è molto “forte”, ci sentiamo però di consigliarvi questi sette piccoli accorgimenti per fare un regalo a qualcuno o a voi stessi.

Perché sette? Perché, nei tempi antichi, questo era il numero dell’abbondanza e può darsi che in questi casi possa corrispondere anche al vostro numero fortunato! Terminati con i preamboli vi lasciamo dunque ai già citati piccoli accorgimenti.

Personalità

Di sicuro la personalità è molto importante poiché, a seconda del tipo, si potrà scegliere se orientarsi su fragranze più classiche, su altre più delicate o sperimentare un po’ di più con quelle alternative o maggiormente intense.

Piramide olfattiva

Praticamente potremmo definirla come la “somma degli odori”, una serie di fragranze che si abbracciano l’una con l’altra partendo dal primo impatto, passando per il corpo più duraturo e sulla scia. Una combinazione dunque estremamente delicata e soggettiva.

Recensioni

Se si è ancora un po’ indecisi su che tipo di profumi orientarsi allora, un po’ come molti altri prodotti, una buona mossa è di sicuro quella di informarsi tramite le recensioni di blog e siti specializzati che trattano dell’argomento in maniera più approfondita.

Prova con naso

Sembra banale, ma invece va sempre tenuto a mente. Se al vostro odorato un certo tipo di profumo non piace e/o non pensiate che si adatti alla persona a cui intendete regalarlo, allora è meglio dare ascolto alle vostre narici e passare ad uno di un’altra marca.

Non tutto ciò che è costoso è oro

Anche in questo caso sembra un controsenso, ma occorre non farsi abbagliare dai prezzi. Se è costoso non sempre vuol dire che, in automatico, è il meglio per voi. Ricordatevi sempre di analizzare le cose sotto il punto di vista del gusto personale!

Ricordarsi sempre dei classici, un “porto sicuro”

Siete indecisi fino all’ultimo e non riuscite a fare una scelta? In questi casi è meglio optare per qualcosa di più conosciuto come Tom Ford, Nasomatto o simili.