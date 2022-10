Con i tarocchi online la tradizione esoterica ha fatto breccia in rete

Ci sono tanti argomenti controversi in grado di dividere tra sostenitori e detrattori, tra scettici e appasionati. Tra questi rientra senza dubbio il mondo dei tarocchi online. Rimane però una certezza: la cartomanzia sul web è una realtà consolidata in Italia e non solo. Con i tarocchi online la tradizione esoterica, collegata all’immagine in proiezione del destino, ha fatto breccia in rete ampliando notevolmente la propria utenza che è diventata sempre più variegata e senza differenze di sesso ed età (il fenomeno interessa pressochè in egual misura sia uomini sia donne, sia anziani sia giovani).

I tarocchi online vengono interrogati per ottenere avvertimenti, consigli, indicazioni. La cartomanzia sul web è figlia della realtà secolare dei cartomanti. Al centro ci sono le 78 carte divise in Arcani Minori e Trionfi o Arcani Maggiori, ovvero le 22 carte che rappresentano virtù, ruoli sociali e concetti filosofici e religiosi. In qualsiasi momento della giornata centinaia di persone interrogano i tarocchi in Italia e in tutto il Mondo ponendo quesiti su argomenti che spaziano dall’amore al lavoro, dalla salute alla fortuna.

I servizi di cartomanzia, astrologia e tarocchi sono sempre più diffusi. I tarocchi online non conoscono flessioni, anzi sono in costante crescita. La rete in effetti ha permesso di accorciare letteralmente le distanze tra chi vuole un consulto e chi lo propone. Non serve più necessariamente recarsi fisicamente presso uno studio di un cartomante, è sufficiente creare un contatto attraverso la rete. Ciò agevola chi tiene moltissimo alla sua riservatezza e anche coloro che sono piuttosto indaffarati e in modalità web possono conciliare i consulti con tutti gli altri impegni in agenda.

La richiesta di consulti cresce al pari degli operatori del settore dei tarocchi online. Questo ambiente è notoriamente sotto osservazione e non esente da critiche. Tuttavia molto dipende dalla capacità critica del consultante e dalla professionalità del cartomante. Cartomanzia e astrologia sono delle discipline connese e al centro di numerosi studi. La cartomanzia viene affrontata su libri anche secolari. In un mondo moderno sempre più dinamico ed instabile sempre più persone avvertono l’esigenza di trovare spiegazioni e risposte ad eventi all’apparenza inspiegabili e trovano nella divinazione una consulenza che può suggerire delle risposte.

Internet è il luogo non più nuovo, ma consolidato, dove i servizi di tarologia e astrologia sono molto diffusi e richiesti. Qualsiasi testata, locale o nazionale, pubblica gli oroscopi, dedica spazio ai tarocchi. La tendenza di cercare le risposte tra gli astri è un fenomeno virale. Lo studio degli astri ha le sue radici nei secoli scorsi. Attualmente ciò viene applicato soprattutto negli oroscopi. Sono milioni le persone che di buon mattino leggono il proprio oroscopo. A dare una spinta notevole al settore hanno contribuito anche i social e le app di cartomanzia e/o di astrologia. Sono in numero crescente i portali web dove si leggono tarocchi online in tempo reale, le pagine social che offrono servizi di questo genere. Le nuove tecnologie multimediali non fanno altro che specchiarsi nel mondo reale, quello vero.