4 hotel di lusso in Alto Adige per una vacanza da sogno

Accostare le bellezze naturali di natura dell’Alto Adige al comfort e al lusso di una vacanza indimenticabile. L’eccellenza di un territorio da esplorare e vivere in ogni stagione, per non parlare dell’ospitalità degli hotel di lusso in montagna in Alto Adige, punta di diamante di un territorio straordinario. In Alto Adige c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma, in particolare, sono 4 gli hotel di lusso degni di nota.

Hotel Lanerhof, una vacanza tra benessere e gastronomia

Situato in Val Pusteria, l’Hotel Lanerhof è un luogo delizioso, dove potersi ritirare in totale distensione per godersi esperienze esclusive in un ambiente premium moderno, respirando il fascino della tradizione e i piaceri culinari di alto livello. A disposizione della clientela una consulenza competente in tutti gli ambiti: Premium Spa, Outdoor & Attività, famiglia e gastronomia.

La Premium Spa è caratterizzata da una piscina esterna, un’ampia terrazza e una stube al cirmolo sul tetto con comodi lettini ad acqua. L’area wellness rende l’Hotel Lanerhof uno tra i più rinomati spa hotel in Alto Adige, ma non da meno sono le cinque escursioni guidate alla settimana: in estate, ogni settimana si svolgono tour guidati in bicicletta, mentre gli appassionati di golf possono contare sul golf unlimited con la riduzione del 100% sul green fee presso il Golf Club Val Pusteria.

Per agevolare la mobilità dei clienti, a disposizione un servizio navetta gratuito, operativo anche in inverno, per condurre gli ospiti dell’Hotel Lanerhof agli impianti di risalita collegati al Plan de Corones. Per i bambini è previsto un ricco programma di animazione annuale, compreso il piccolo zoo dell’hotel; mentre dal punto di vista gastronomico, a colazione, pranzo e cena gli ospiti sono deliziati da creazioni culinarie a base di ingredienti locali e selezionati.

Chalet Purmontes, il comfort del lusso sostenibile

Chalet Purmontes racchiude in sé un’esperienza di villeggiatura esclusiva: naturale, autentica, contemporanea, senza tempo, pregiata. Aggettivi, questi, che ben sottolineano l’unicità di un luogo in grado di fondere perfettamente l’uomo e la natura in un concept armonioso. Un mix fatto di modernità e tradizioni del passato, soprattutto locali, che si sposano con il comfort a 360 gradi. Il wellness di lusso è interpretato in un modo innovativo a Chalet Purmontes, grazie al rapporto stretto con la natura e alla scoperta della sua varietà e delle sue meravigliose caratteristiche, che giocano un ruolo fondamentale. Ed è proprio la natura, la rigenerazione intesa in un contesto raccolto e isolato, nonché l’assoluta esclusività, quale sinonimo di un’esperienza senza eguali, immersi nella natura.

Nulla è lasciato al caso, tutto è studiato nei minimi dettagli: prodotti del maso privato, materiali naturali, architettura sostenibile. Il vero lusso per chi soggiorna in Chalet Purmontes è immergersi nella natura, entrare in armonia con essa e abbandonarsi ai suoi benefici.

Un plus esclusivo per i suoi ospiti sono i nuovi chalet di lusso in Alto Adige con Chalet Suite di lusso, caratterizzati da una piscina privata riscaldata tutto l’anno. L’esclusività assume un ruolo fondamentale nel Private Luxury Chalet in Alto Adige: a disposizione degli ospiti una piscina privata interna alla suite, riscaldata tutto l’anno, e l’esclusivo accesso alla zona spa privata con laghetto balneabile naturale.

Hotel Winkler, benessere a 5 stelle

L’Hotel Winkler al Plan de Corones è un hotel dalle molte sfaccettature: un hotel benessere a 5 stelle, uno sport hotel, un family resort e un design hotel nel cuore della natura. A caratterizzare questa struttura è l’abbinamento perfetto di design e lusso con un concetto di vacanza di livello superiore, con cui identificarsi.

Lifestyle abbinato all’esclusività, nel pieno rispetto di un’identità tradizionale, grazie all’ambiente familiare che lo caratterizza e ai servizi fenomenali in tutti gli ambiti: Premium Spa, Outdoor & Attività, Famiglia e Gastronomia. A solo 1 km da Plan de Corones e dal Golf Club Val Pusteria, l’Hotel Winkler propone una tranquillità preziosa, una ricca rete di attività da praticare all’aria aperta, nonché un ricco programma vacanze vario e vivace. Cinque volte alla settimana le guide outdoor conducono i clienti in montagna, attraverso escursioni e tour in bicicletta.

Nella spa spicca il concetto Winklers Balance – l’uomo e la natura in perfetto equilibrio, concetto olistico che restituisce a corpo, spirito e anima un equilibrio armonioso. Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale, grazie a una cucina locale sana e fresca.

Concepite per soddisfare le vostre esigenze, le camere e suite, offrono un riposo accogliente. Camere doppie o moderne Suite Natura con sauna privata esterna finlandese e giardino. Ed ancora ampie suite per famiglie con camera dei bambini separata.

Hotel Sonnenhof, parola d’ordine: rigenerazione

L’Hotel Sonnenhof si fa notare per il design alpino-moderno. Considerato un’oasi del wellness dal panorama inimitabile, l’Hotel Sonnenhof si distingue anche per la cucina gourmet, da assaporare anche su una suggestiva terrazza panoramica.

L’ampia spa consente di vivere momenti di rigenerazione e distensione. Parte dei Winklerhotels, l’Hotel Sonnenhof è un punto di riferimento grazie a una ricca offerta di servizi inclusi da non perdere; dallo sport al wellness, ai servizi per famiglie, con ambienti e spazi per adulti e bambini. Gli amanti delle attività sportive possono contare su un programma settimanale valido tutto l’anno che riserva proposte emozionanti concepite e organizzate da tutti i Winklerhotels. Cinque, invece, le escursioni settimanali in montagna e in estate non mancano cinque uscite alla settimana con la MTB. Servizio sci, golf e avventure per le famiglie sia in estate che in inverno, ma anche wellness, grazie al programma Winklers Balance, orientato all’equilibrio di corpo, spirito e anima e basato sugli elementi primordiali e sulle stagioni.