Noleggio barche a Napoli: scopri quali barche affittare e dove navigare

Le vacanze in barca rappresentano un classico per appassionati e per chi ama il mare, unendo questa grande passione alla scoperta di luoghi e città meravigliosi. L’Italia è piena di luoghi unici, coste bellissime e un mare che tutto il mondo ci invidia. Tantissime ogni anno, infatti, sono le persone che da tutto il mondo raggiungono il Belpaese per trascorrere giorni di relax. Uno dei luoghi più belli per trascorrere giorni in barca è senza dubbio Napoli e tutta la costa campana: una serie di location e destinazioni da songo per visitare e conoscere, sì la città partenopea ma noleggiando una barca anche Ischia, Capri, Procida, Positano, Amalfi e Sorrento.

Vivere giorni indimenticabili solcando un mare da sogno

In molti allora scelgono il noleggio barche Napoli per poter vivere giorni indimenticabili in famiglia, con il partner o anche semplicemente con gli amici, andiamo a vedere alcune tra le tante soluzioni che potrete scegliere. Ovviamente bisognerà tenere in considerazione quelle che saranno le vostre esigenze sia pratiche che sotto l’aspetto economico: se scegliete il catamarano, ad esempio, avrete scelto la soluzione ideale per la sicurezza, la stabilità e lo spazio insieme al comfort. Belli ed importanti sono gli scafi a basso pescaggio che vi permetteranno di navigare verso le baie dai fondali più bassi. E i costi? Per un modello di catamarano a Napoli potrete trovare prezzi che partono da 500€/600€ al giorno, ovviamente a salire. Se voleste avere anche uno skipper con voi allora il prezzo aumenta in modo importante.

Diversi modelli, prezzi sempre competitivi

Ideale è anche la barca a vela, forse nell’immaginario l’imbarcazione simbolo della vacanza in mare. Il vento addosso, tramonti indimenticabili, magari più stretta di dimensioni ma sempre comoda: la barca a vela è tra le soluzioni più ricercate. Il prezzo per il noleggio andrà dai 1.400€ ai 3.000€, skipper escluso anche qui. L’estate è il periodo dell’anno chiaramente più costoso, potrete noleggiare a costo minore nei mesi invernali. Se sceglierete la soluzione del gommone potrete spendere dai 50€ in su, anche questa è una soluzione molto ricercata in quanto per i modelli fino a 40cv non sarà necessaria la patente nautica. Lo yatch prevede un costo di 13.000€ settimanali fino a 30.000€, una barca a motore dai 500€ in su.

Alla scoperta di Capri, Ischia, Amalfi e ovviamente Napoli

Tante sono le destinazioni dunque da scoprire, conoscere. Napoli ovviamente con la sua storia, la sua cultura, la sua unicità e quel mare stupendo che si tuffa nel golfo omonimo. Puntiamo poi la barca verso Ischia, l’Isola Verde, con la sua natura, le sorgenti termali, le famose scogliere che rendono questo posto uno dei più famosi e frequentati al mondo. Noleggiate una barca per visitare Capri, conosciuta e frequentata già in epoca romana, in cui la Grotta Azzurra con i giochi di luce accessibile solo in barca rappresenta il massimo della bellezza. E come non citare Positano e Procida? E Amalfi? Storica repubblica marinara vi darà la possibilità di conoscere le bellezze e i segreti della Costiera Amalfitana, una meraviglia paesaggistica incredibile. Insomma, prendete in considerazione il noleggio barche Napoli e fatevi trasportare in luoghi fantastici.