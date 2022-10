Linee guida per modificare le foto dei tuoi viaggi

È una buona idea viaggiare in luoghi meravigliosi e scattare foto è uno dei passatempi preferiti del fotografo. Cosa c’è di meglio che tornare a casa con le immagini più straordinarie? Puoi quindi pubblicare queste immagini sui social media e condividerle con i tuoi amici e follower.

Per creare una foto straordinaria, il fotoritocco è in realtà tanto importante quanto scattare una foto. Un ottimo processo creativo è il fotoritocco. Usa un efficace editor di immagini per migliorare le tue fotografie prima di pubblicarle. Pertanto, è fondamentale comprendere la tecnica del fotoritocco che tu sia un fotografo professionista o un dilettante.

Le principali funzionalità di modifica del noto editor di foto online PIXLR saranno trattate in questo post per aiutarti a creare immagini di viaggio più impeccabili per i social media.

Editor di foto online

Potresti avere familiarità con PIXLR, un potente editor di foto che combina funzionalità per collage di foto, fotoritocco e progettazione di foto.

Offre decine di migliaia di gallerie fotografiche ad alta definizione, modelli predefiniti e didascalie di adesivi per aiutare nella creazione di blog originali, social media e foto commerciali. Inoltre, offre una serie di funzionalità di modifica AI uniche, come la rimozione dello sfondo, che rimuove e sostituisce in modo rapido e preciso gli sfondi dalle immagini.

Il passaggio più cruciale prima della modifica è modificare le foto di backup e confermare che la qualità delle immagini rimane la stessa dopo ogni modifica. Questo perché l’editing è un processo creativo imprevedibile e, in situazioni in cui l’editing è scadente o i pixel sono compressi a causa di un errore dell’utente, il miglior modo di agire sarebbe tornare all’immagine originale.

Pulizia dello sfondo e del disordine

Lo sfondo dello scatto è molto importante per creare l’immagine ideale. Dobbiamo determinare se lo sfondo dell’immagine è sufficientemente pulito e privo di cose affollate.

Per rimuovere le cose indesiderate, un metodo consiste nell’utilizzare il pennello AI di PIXLR, che è per la cancellazione locale. Possiamo anche utilizzare il dispositivo di rimozione dello sfondo AI suggerito prima quando l’intera immagine appare ancora congestionata, ma esitiamo a buttare via questa immagine.

Importa semplicemente la foto nella pagina di rimozione dello sfondo di PIXLR per ottenere lo sfondo immediatamente e automaticamente rimosso. La cosa migliore è che possiamo modificare manualmente i dettagli rimossi e quindi sostituirli con una nuova immagine di sfondo più appropriata.

Tagliare la foto

Se lo sfondo della tua foto è buono e non ha bisogno di essere cambiato, dovresti concentrarti sulla composizione dell’immagine. Per creare una nuova composizione, puoi ritagliare le immagini. Una foto potrebbe essere ritagliata per diversi motivi: ritagliando oggetti non necessari e disordine dalla foto, puoi effettivamente attirare l’attenzione dello spettatore. Rendi più evidente il tema del soggetto e dello stile della foto ritagliando gli elementi superflui.

Anche se in realtà è abbastanza difficile creare una combinazione piacevole e piacevole. Potrebbero essere necessari alcuni tentativi ed errori prima di scoprire una composizione confortevole.

Migliora con un tocco

Tieni presente che una varietà di fattori, tra cui l’illuminazione, le impostazioni della fotocamera e l’ambiente circostante, possono influenzare il colore finale delle foto che scatti. Questo spostamento tonale potrebbe non essere evidente fino a dopo lo scatto della foto. Per ripristinare il colore della foto stessa, è necessario modificare caratteristiche come bilanciamento del bianco, esposizione, contrasto, saturazione, ecc.

La buona notizia è che PIXLR ha uno strumento AI per migliorare le foto in grado di rilevare automaticamente le aree chiare e nebbiose di un’immagine. Quindi, con un solo clic, regola la luce, il colore e la nitidezza per creare un’immagine più dettagliata, ad alta definizione e chiara. Inoltre, la qualità dell’immagine non ne risentirà.

Ritocco del ritratto

Se scatti ritratti, puoi utilizzare alcune funzioni di ritocco naturali, come gli strumenti per lo sbiancamento dei denti e la rimozione delle rughe di PIXLR, per ottenere l’immagine più lusinghiera e autentica di te stesso.

La modifica delle foto è una componente cruciale dell’acquisizione di foto. La scelta di un editor di foto decente può aiutarti a divertirti a modificare, produrre fotografie migliori e migliorare la tua presenza sui social media.