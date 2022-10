Quali sono i benefici reali degli omega 3

Per il nostro benessere quotidiano e per prevenire molte problematiche di salute possiamo assumere regolarmente gli omega 3

Omega 3 per dimagrire

Gli omega 3 sono acidi grassi polinsaturi, ovvero sostanze che dobbiamo assumere nel nostro organismo tramite il cibo.

Essi hanno una funzione importante nella gestione di malattie cardiovascolari per le loro proprietà cardio e vaso-protettive, utili anche contro trombosi e pressione alta.

Inoltre hanno altre utilissime proprietà come quelle antinfiammatorie, neuro protettive, ipolipidemizzanti e metaboliche.

Per questo ultimo motivo sono stati per molto tempo considerati dimagranti e infatti si possono avere benefici reali con gli omega 3 anche per quanto riguarda la perdita di peso.

Infatti sembra gli omega 3 siano utili anche per dimagrire.

In realtà questi acidi grassi contrastano l’accumulo di adipe sull’addome e possono coadiuvare la perdita di peso, ma solo se associati a una dieta e ad una corretta attività fisica.

Omega 3 e benefici sulla pelle

I benefici reali con gli omega 3 sono molto apprezzati anche per il benessere della pelle.

Tutti noi sappiamo che con l’avanzare dell’età c’è bisogno di una maggiore idratazione e nutrimento della cute. In questo modo possiamo attenuare le prime rughe di espressione attorno agli occhi e sul contorno della bocca.

Infatti si possono avere davvero benefici sulla pelle con gli omega 3; questi acidi polinsaturi possono nutrire la cute in profondità e le offrono un alta idratazione.

Sembra che gli omega 3 abbiano anche un grande successo per la ricrescita dei capelli dato che sono in grado di stimolare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto favorendo una naturale crescita del bulbo pilifero.

Omega 3 per quanto tempo assumerli

Ma per quanto tempo assumerli gli omega 3 in modo da potere avere benefici reali con gli omega 3?

Innanzitutto dobbiamo sapere che questi acidi grassi sono venduti anche sotto forma di integratori naturali, da assumere per bocca.

Si trovano in forma di piccole capsule contenti olio biologico spremuto a freddo.

La dose standard è di una capsula al giorno, da assumere per circa una ventina di giorni di seguito. In ogni caso, prima di assumere qualsiasi tipo di integratore, anche naturale, è bene rivolgersi al proprio medico di fiducia che ci può consigliare al meglio sul da farsi.

Omega 3 e benefici al cervello

Con gli omega 3 abbiamo benefici reali anche al cervello.

Se soffriamo di problemi di attenzione e di concentrazione ma anche di iperattività, problemi di insonnia, ansia, cambiamenti di umore, dolori articolari, pelle secca, capelli fragili, dobbiamo fare attenzione, perché a volte potrebbero essere i segnali di una carenza di omega 3.

Assumendo regolarmente queste sostanze troveremo di sicuro giovamento a queste problematiche.

Omega 3 e benefici sessuali

Forse non tutti sanno che gli omega 3 portano anche benefici sessuali: nell’uomo in particolare vanno a migliorare la salute vascolare, rallentando l’insorgenza di vari problemi come disfunzione erettile; inoltre hanno un’azione protettiva e preventiva del tumore alla prostata.

Omega 3 è un antinfiammatorio

Abbiamo capito quindi quali sono i benefici reali degli omega 3, se questi acidi polinsaturi vengono assunti regolarmente.

L’omega 3 è anche un antinfiammatorio, capace di attenuare le infiammazioni nella circolazione sanguigna e sopratutto in caso di infiammazioni del tessuto nervoso.

Assumendo gli omega 3 possiamo infatti evitare l’insorgenza di patologie neuro degenerative.

Grazie ad una sana e bilanciata alimentazione, o assumendoli anche sotto forma di integratori, saremo in grado di contrastare il sopraggiungere di patologie e ritrovare il nostro benessere fisico.