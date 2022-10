Risveglio nel terrore per Tokyo: nuova minaccia missilistica nordocoreana

È un risveglio nel segno del terrore per i giapponesi. Su Tokyo è tornato l’incubo della minaccia missilistica nordcoreana. Allerta evacuazione nel nord del Giappone, che ha riguardato anche Tokyo, programmi televisivi sospesi e trasporti interrotti dopo il lancio da parte del regime di Pyongyang di un missile balistico che ha sorvolato l’arcipelago settentrionale. Il missile ha sorvolato la regione del Tohoku, senza causare vittime o danni. Lo ha dichiarato, il segretario generale del governo Hirokazu Matsuno, nel corso di una conferenza stampa di emergenza. “La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico alle 7:22 in direzione nord-nordest. Ha sorvolato il nostro territorio nel nord del Paese e sarebbe precipitato nell’Oceano Pacifico, fuori dalle acque territoriali, intorno alle 7:49”.

È la prima volta che un missile passa sopra l’Arcipelago dal 2017. “Si tratta di un atto di violenza che segue a ripetuti e recenti lanci di missili balistici. Lo condanniamo fermamente”, ha dichiarato ai giornalisti il premier Fumio Kishida. A Seoul, il presidente, Yoon Seok-youl, ha invocato una “risposta ferma e l’adozione di misure appropriate in collaborazione con gli Stati Uniti e la comunità internazionale”.

L’annuncio del lancio del missile balistico non meglio identificato era stato dato dalla Guardia costiera giapponese. Potrebbe trattarsi di un Icbm, un razzo intercontinentale. Il missile avrebbe sorvolato nella tarda serata l’area settentrionale dell’Arcipelago giapponese e sarebbe caduto in punto non precisato del mar del Giappone. L’allerta è scattata nelle prefetture di Hokkaido e Aomori. Il governo del Giappone ha invitato la popolazione delle due regioni ad abbandonare le abitazioni e a mettersi al riparo.