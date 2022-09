Umberto Bossi è stato eletto alla Camera

Umberto Bossi non è fuori dal Parlamento. Il Senatur è stato eletto alla Camera. Dopo gli ultimi conteggi del ministero dell’Interno, anche Giulio Centemero, tesoriere del Carroccio, risulta eletto in Lombardia. Esce in Molise la leader dei giovani Dem Caterina Cerroni, a cui è stato tolto il seggio.

Il fondatore della Lega è eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). L’aggiornamento della ripartizione dei seggi proporzionali della Camera dei deputati in alcuni collegi plurinominali viene pubblicato sul sito “anche a seguito di indicazioni fornite dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte di Cassazione”. E’ quanto precisa il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell’Interno. “Resta invariato – spiega il Dipartimento – il dato relativo al totale dei seggi attribuiti, a livello nazionale, a tutte le coalizioni e alle liste della Camera dei deputati, anche per i collegi uninominali, nonché la ripartizione dei seggi relativa al Senato della Repubblica.

Il ministero dell’Interno, con i dati aggiornati sul sito Eligendo, ha modificato gli eletti alla Camera anche in Molise. Non c’è più il nome di Caterina Cerroni del Pd e al suo posto risulta eletta al proporzionale Elisabetta Lancellotta di Fratelli d’Italia. Sono, dunque, ora quattro su quattro gli eletti del centrodestra in regione. Dunque Claudio Lotito e Costanzo Della Porta risultano eletti al Senato, Lancellotta e Lorenzo Cesa alla Camera. Le operazioni di verifica, comunque, non sono ancora concluse.