Perché si crede nell’oroscopo?

Sebbene molti dicano di non crederci, poi quando leggono una rivista e arrivano alla pagina dell’oroscopo, si fermano a leggere le predizioni in base al segno zodiacale. Può essere per curiosità, divertimento ma soprattutto per cercare un consiglio, un incoraggiamento per iniziare con il piede giusto la giornata. Prima di vedere come mai molte persone ancora seguono l’oroscopo di Oroscopissimi, vediamo di scoprire da dove nasce e come funziona di preciso.

Da dove nasce l’oroscopo

L’astrologia è un’arte divinatoria che vanta antichissime origini, infatti, fin dalla notte dei tempi, i popoli della terra fissavano il cielo in cerca di risposte in merito al loro destino futuro. Pare che l’oroscopo sia nato millenni fa nella florida Mesopotamia e se dopo secoli di progresso ancora si legge l’oroscopo, un motivo ci sarà pure! Infatti, sono davvero moltissime le persone che ogni mattina prima di uscire di casa si affidano alle predizioni dell’oroscopo. I millenni passati dalla sua messa a punto, non hanno scalfito il fascino dell’oroscopo e delle sue divinazioni che si basano su un preciso schema.

Come funziona l’oroscopo

Per prevedere il futuro, l’oroscopo assegna un preciso significato alla posizione di stelle e pianeti che sono in constante movimento durante l’anno. L’astrologo dà un’interpretazione all’influenza esercitata dagli astri nella vita di una persona in base al segno zodiacale. Facendo un passo indietro, il segno zodiacale è dato dalla posizione in cui si trovava il sole il giorno della nascita. Si guarda soprattutto la posizione del sole ma anche della luna, Venere, Marte e altri pianeti.

La posizione del sole e degli altri pianeti poi cambia ed entra nelle case dello zodiaco che sono dodici. Ogni casa misura 30° e ogni settore a sua volta viene diviso in tre settori. Lo scopo è quello di misurare in modo ancora più preciso la posizione del pianeta e determinare la sua influenza. L’oroscopo può esser giornaliero, settimanale, mensile o avere un orizzonte temporale più ampio come sei mesi o un anno.

Perché tantissimi si affidano all’oroscopo

Dopo aver visto dove è nato l’oroscopo e anche come funziona, arriva il momento di capire come mai ancora oggi moltissime persone lo seguono e lo leggono anche quotidianamente. L’oroscopo aiuta a trovare un consiglio, un buon auspicio per iniziare la giornata nel modo giusto. Infatti, si possono trovare tanti utili avvertimenti che preparano la persona a reagire nel modo giusto nel momento in cui accadono.

Tantissime persone col senno di poi danno ragione all’oroscopo che ci ha beccato in pieno! Le predizioni dell’oroscopo vengono fatte in base alla posizione del sole e degli altri pianeti nelle varie case dello zodiaco e sono di aiuto per trovare la giusta energia per arrivare fino a sera superando la pesante giornata che si prospetta dinanzi. È una piccola guida che aiuta a tirar fuori il meglio di sé settimana dopo settimana. È rassicurante sapere che gli astri sanno dare consigli utili in base al segno zodiacale di una persona definendo le sue peculiarità del carattere a seconda del giorno della nascita.