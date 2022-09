Bomboniere comunione utili: alcune idee per l’occasione

Scegliere delle bomboniere comunione utili è necessario per far felici gli ospiti che partecipano all’evento religioso. Oramai le nostre case sono sommerse dalle cianfrusaglie che acquistiamo a iosa sia nei negozi fisici che in quelli online. Per cui diventa di fondamentale importanza al giorno d’oggi, fare dei doni che siano non solo esteticamente graditi ma soprattutto che risultino utili.

In tal senso è necessario affidarsi agli specialisti del settore come l’azienda Top Argento che da decenni si occupa di offrire alla propria clientela un assortimento di prodotti che abbraccia qualsiasi esigenza in campo celebrativo e religioso. In caso contrario, affidandosi a negozi generalisti, rischiamo di acquistare degli articoli costosi e di scarso valore pratico. Perciò, selezioniamo con cura le bomboniere per la comunione così che rimangano un piacevole ricordo dell’evento.

La comunione e la scelta della bomboniera

Uno dei giorni più importanti nella vita di ogni cristiano è il giorno in cui riceve il battesimo, dopodiché il sacramento della comunione. In Italia il rito della comunione è celebrato per i ragazzi in età scolastica. Prima bisogna ricevere il battesimo e poi a seguito della frequentazione delle lezioni di religione fatte all’interno della comunità si è pronti per ricevere il sacramento della Prima Comunione, in genere tra i 10 e i 13 anni.

Solitamente in questo giorno, la famiglia e i parenti si riuniscono per festeggiare l’evento con un pranzo speciale. La bomboniera funge da ricordo e collegamento alla celebrazione. Per cui la scelta di questo elemento è di fondamentale importanza. Ciononostante, negli ultimi anni, la tendenza è quella di scegliere una bomboniera che funga da ricordo ma che sia allo stesso tempo un regalo utile e non solo decorativo.

Il segreto per scegliere delle bomboniere comunione utili è quello di affidarsi agli esperti del settore come l’e-commerce Top Argento che offre un assortimento di articoli mirati e selezionati per il corrispettivo rito religioso e celebrativo. Per fare un acquisto azzeccato, dunque, prima di tutto bisogna decidere quante sono le persone che ci parteciperanno alla festa così da stilare un preventivo iniziale. In base a questo numero possiamo poi decidere quale oggetto corrisponda alla bomboniera adatta al nostro budget.

La bomboniera dovrà essere gradevole e abbracciare i gusti di tutti gli ospiti. Per questo motivo non potrà essere un oggetto troppo originale ma piuttosto dovrebbe risultare utile. Per i padrini o le persone che hanno partecipato in maniera più diretta e attiva all’evento si può scegliere una variante più costosa.

Come scegliere delle bomboniere comunione utili

La maggior parte delle persone scelgono delle bomboniere neutre così da accontentare tutti. Per esempio, una scatolina in metallo o in ceramica è sicuramente un dono gradito in quanto è utile per raccogliere gli oggetti che spesso lasciamo in disordine in casa. Inoltre, il loro costo è alquanto contenuto nonostante l’estetica sia ottima. Il regalo fa piacere sia a giovani che ad anziani perché tutti noi abbiamo bisogno di contenitori nelle varie stanze della nostra casa.

Le icone religiose possono sembrare degli oggetti antiquati ma in realtà sono molto apprezzate dai fedeli. Soprattutto se si presentano in misura piccola e non troppo ingombrante così da essere posizionate su mobili, scrivanie o comodini. Sono un fantastico richiamo alla memoria, in quanto è impossibile non ricordare l’evento non appena si posa lo sguardo.

I diffusori di aromi sono un altro dono particolarmente gradito dagli ospiti. La loro presenza si rende necessaria soprattutto nelle stagioni più fredde, quando non abbiamo la possibilità di arieggiare tutto il giorno gli ambienti casalinghi. Grazie al loro ausilio possiamo diffondere delle note aromatiche che favoriscono il riposo, la concentrazione o la calma.

Infine, possiamo ricorrere ai classici portachiavi che risultano delle bomboniere comunione utili ed economiche. In fin dei conti, il messaggio veicolato da questi prodotti è quello dello stare insieme ed è sufficiente l’aggiunta del più piccolo elemento per adempiere alla missione. Lo stesso risultato lo otteniamo scegliendo un portafoto che possiamo corredare con la foto dell’evento, che spediremo in un successivo momento, o lasciando l’articolo vuoto, a libera disposizione dell’ospite.

In entrambi i casi saremo sicuri di aver fatto un dono gradito anche se l’elemento fondamentale è quello di lasciare ai partecipanti dell’evento un ricordo composto da abbracci, sorrisi e desiderio di stare assieme, sebbene si tratti solo di alcune ore. Questo è il regalo più prezioso per il partecipante alla comunione e gli ospiti.