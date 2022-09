Forte scossa di terremoto a Genova alle 15.39

La terra ha tremato anche in Liguria. È la seconda forte scossa della giornata in Italia, dopo quella nelle Marche. Una scossa di terremoto si è avvertita a Genova alle 15.39. Il sisma è stato avvertito in tutto il centro della città.

Molte le persone che sono uscite dalle case e dagli uffici. Tante le segnalazioni ricevute dai Vigili del Fuoco ma al momento non c’è nessuna richiesta di intervento. Per l’Istituto Nazionale di Geosifica e Vulcanologia l’epicentro è stato a Bargagli alle 15.39 con magnitudo 4.1. Anche secondo la Regione “da una prima verifica da parte della Sala della Protezione Civile non si segnalano feriti o danni”.