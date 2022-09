I nuovi Link dei Composable di Nomination

Il motto “Uno a me, uno a te” di Nomination è un vero e proprio boom, ma soprattutto un inno orientato al piacere di stare insieme e alla condivisione. D’altra parte la vita di ciascuno di noi è composta – o dovrebbe esserlo – di relazioni, magari nate come incontri casuali o fortuiti che poi si trasformano in rapporti duraturi o veri e propri affetti. Ecco, quindi, che aggiungendo un Link a un altro, è possibile rendere il proprio Bracciale Nomination davvero speciale e arricchirlo come si vuole. E l’iniziativa “Uno a me, uno a te” serve a scegliere un accessorio per sé e uno per la persona a cui si vuol bene. I giorni della nostra vita quotidiana vengono riempiti di persone uniche e particolari che danno un senso ai nostri risvegli. Le nostre sono esistenze a volte immerse nella confusione, e c’è solo un modo per scappare e per resistere: dare amore nella speranza di riceverlo, perché non c’è niente di più emozionante della condivisione di un sentimento. Lev Tolstoj – non proprio uno qualunque – sosteneva che la felicità sia reale solo nel momento in cui è condivisa: non gli si può proprio dare torto.

Un regalo impossibile da dimenticare

I regali azzeccati sono senza dubbio i più belli, e per essere certi di indovinare un dono la strada più semplice da percorrere è quella di trovare un oggetto su misura, capace di regalare emozioni e gioia. E non è detto che queste piacevoli sensazioni derivino solo dal regalo in sé, in quanto esse dipendono anche dal fatto che la persona da cui giunge il dono è stata capace di ascoltare e di pensare. Insomma, un dono non casuale, ma individuato in maniera specifica per garantire la piena felicità del destinatario. Ogni volta che si fa un regalo al proprio partner, femmina o maschio che sia, si ha l’opportunità di manifestare il proprio modo di essere e, in un certo senso, si fa dono di una parte di sé. Questo è uno dei tanti motivi per cui vale la pena di studiare e realizzare un Bracciale Composable di Nomination per la propria compagna o per il proprio compagno, con i Link che si desiderano, utili per immortalare un amore unico e memorabile. Sono tanti i bracciali con charm fra cui è possibile scegliere, e ognuno si fa apprezzare per la sua qualità.

Quali Link scegliere

Come orientarsi nella scelta dei Link, allora? Il simbolo Yin e Yang è senza dubbio uno dei più apprezzati. Come noto, il rapporto fra lo Yin e lo Yang è forte e stretto, caratterizzato da una vera e propria interdipendenza. Lo Yin ha origine dallo Yang e viceversa, il che vuol dire che nessuno dei due riesce a esistere in mancanza dell’altro. Non c’è soluzione più originale di quella che prevede di regalarsi e di regalare una coppia di Yin e Yang: un Link per sé e un Link per il proprio partner, così da avere due bracciali che esprimono il connubio di una meravigliosa storia d’amore. In alternativa si potrebbe optare per le tessere Puzzle You and Me: anche in questo caso si tratta di due Link destinati a bracciali componibili che aiutano a mettere ordine fra i tanti tasselli che compongono il mosaico della vita. Tu ed io: questa è l’origine del mondo, ma solo con un incastro perfetto il puzzle può essere completato.

Amore, ma non solo

Sia chiaro: i Link Componibili sono adatti non solo alle più belle storie d’amore, ma più in generale a qualunque rapporto di affetto e di condivisione, sia esso di fratellanza o di amicizia. Per esempio, vale la pena di prendere in considerazione la tessera Best Friends, che comprende due metà di uno stesso cuore. Questo è senza dubbio il più dolce dei pensieri che si possano immaginare. D’altro canto in molti casi si afferma che quello che conta per un regalo è il pensiero: una tessera di questo tipo è perfetta per un dono alla migliore amica o al migliore amico. In alternativa, si potrebbe optare anche per il Link che riporta la scritta Partners e che mostra il simbolo del pugno, a testimonianza di un rapporto davvero forte.