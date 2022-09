Vincenzo Calafiore

“ Il Coraggio di Vivere “

delle persone sole

E’ dedicato a quelle persone – sole -, quelle che conoscono la solitudine meglio di chi tanto ne parla senza conoscerla.

Questa la risposta a chi vorrebbe parlarvi o raccontarvi cosa è la solitudine:

<< Tu vivi nei limiti di un mondo ostile e hai il coraggio di chiamarlo vita, vivere >> !

Credo che – innamorarsi – sia la più grande prova di coraggio a cui la vita sottopone.

Lo chiede perché quando si ama si diventa fragili, insicuri, perché l’Amore stesso è una nuova vita.

Amare dunque è andare verso l’ignoto, correndo il rischio di soffrire, piangere, e per questo che spaventa, fa paura.

L’amore è – l’eterno istante di pura magia – e ci confonde, ci fa volare; è un istante da prendere al volo, non torna mai più e se lo si perde, si perde una parte di noi.

Vedete, quello che cerco di dire è che quando si ama non conta quanto lontani si è, né dove ci si trova; conta che dovunque si vada quella “ persona sia con te”, in te!

Ecco credo che conti solo questo.

Amare è bellissimo è la cosa più fantastica che ci possa capitare, è sentire una musica dentro, bello come Roma al tramonto, come il mare al tramonto, come un bacio rubato in pieno giorno, in mezzo alla gente!

Credo che il mondo penso sia nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e magari correre il rischio di vivere quei sogni custoditi gelosamente, difesi dall’assalto di quel mondo scadente e deludente, invivibile e contraddittorio.

Sognare,credere nei sogni, è quel gradino che permette a quelli che sono soli, ai sognatori, di raggiungere le stelle. Ma non bisogna dimenticare che esiste sempre il rischio di perdersi in un sogno sbagliato!

Non vi è nulla di peggiore di perdersi in una realtà senza sogni come accade purtroppo alla massa e, questi sono più soli di coloro che sono soli per i tanti diversi motivi.

Come sarebbe bello ubriacarsi di sogni e vomitare il vuoto creato dalle delusioni.

Ma noi sognatori e gente sola di sogni ci ubriachiamo e delusioni ogni notte vomitiamo nel vuoto.

Dunque amarsi è il problema, il grande problema fondamentale dell’umanità, quindi

affrettiamoci ad amare, non ci rimane molto tempo per farlo, amarsi ora, adesso! Non importa se poco o tanto, perché quando la nostra vita sarà al tramonto saremo giudicati sull’amore, dall’amore.

Saltiamo dentro questa esistenza ora, perché se non lo facciamo adesso non troveremo niente non troveremo nulla mai più.

È qui l’eternità, non ce n’è un’altra!

Immagino che si potrebbe dire a una donna, a un amico, a una sorella:

Sono qui e immagino il futuro, che poi il futuro è già domani, ed io ci trovo sempre e soltanto te.

Svegliarsi con un bacio, o un caffè, rimanere a letto senza far nulla …. non esiste posto migliore dove sognare. Parlare della vita, delle avventure da bambini, le cadute, i pianti, le volte dove abbiamo detto no senza pensare a qualcuno dall’altra parte pronto a conoscerci e aiutarci ad abbattere tutti i muri alzati.

Sentirsi liberi, senza il bisogno di cercare un perché. Desiderio di ore passate a cercarsi le mani, accarezzare i graffi dell’anima.

Voglio farti star bene, sentirti ridere, vedere i suoi occhi tornare ad avere la luce.

Lascia stare la malinconia, non fa per noi, ne abbiamo già avuta abbastanza.

Ti chiedo di fidarti di me come io mi fido di te.

Non chiedermi di andarmene, perché non me ne andrò.

A volte non ci si rende conto di come passa veloce il tempo.

Sopratutto quando si sta bene con le persone amate, scorre come sabbia fra le dita e mentre il mondo gira velocemente facciamo di tutto per rimanere aggrappati all’ultimo sogno. Capiremo che non si dimenticherà mai nessuno.