Pro e contro di investimento P2P

Il denaro è sempre il pensiero più importante in ogni singola mente. Sii che un broker azionario da un milione di dollari o un bambino di 5 anni che vuole acquistare il suo giocattolo preferito in un negozio. Tutti noi sappiamo che il denaro colma il divario tra i nostri sogni e la realtà. Quindi perché non discutere i modi migliori per guadagnare e investire denaro? In questa economia digitalmente avanzata, le persone hanno più opzioni per organizzare denaro senza problemi in qualsiasi momento. Uno di questi metodi popolari è P2P o puoi dire investimento peer-to-peer. Il nome suggerisce già il significato che si riferisce al modo diretto di prestare denaro a qualsiasi imprenditore/azienda senza l'interferenza degli istituti finanziari.

La forma di investimento P2P si verifica su piattaforme online in cui i potenziali mutuatari e istituti di credito sono disponibili per fare un accordo. Questo è uno dei motivi per cui oggi è il metodo di investimento in più rapida crescita. Tuttavia, ogni cosa luminosa viene nascosta sotto le nuvole nere, quindi include il suo set speciale di pro e contro. Discutiamoli qui nel paragrafo seguente.

Professionisti

Grandi rendimenti sugli investimenti

Questo metodo fornisce all’utente grandi rendimenti contro i loro investimenti fornendo opportunità multiple. Si possono utilizzare questi prestiti per diversi tipi di scopi, vale a dire la diffusione di scelte maggiori per gli investitori.

Facile accesso all’uso

Questo è il modo più accessibile di finanziamento di prestiti di base rispetto ad altre istituzioni finanziarie. Non richiede a nessun professionista bancario di comprendere il gergo, qualsiasi persona comune può utilizzare il metodo.

I tassi di interesse sono minimi

Questo è il principale vantaggio degli investimenti P2P perché i tassi di interesse sono i più bassi qui. Dato che esiste un’alta concorrenza tra i partecipanti di prestito, ecco perché i prestiti ti danno tassi di interesse bassi.

Contro

Il rischio associato all’importo del capitale

Vi è un grande rischio associato agli investimenti P2P in quanto potresti sapere che gli istituti bancari ufficiali non ti consentono se hai un punteggio di credito negativo. Significa che si può perdere tutti i soldi che mette, quindi pensa saggiamente prima di investire qui.

Confini fiscali

Ci sono alcuni limiti che sono stabiliti dal governo su questo investimento in base al quale diventa necessario pagare gli importi degli interessi. Quindi non è disponibile per tutti i partecipanti.

Varietà nelle piattaforme

Contiene diversi tipi di piattaforme come prestiti e tipi di titoli come azioni, debiti o obbligazioni, ecc. Tuttavia, si deve essere consapevoli ed educati prima di fare qualsiasi investimento.

Conclusione

Infine, possiamo concludere che la decisione principale sta sempre nella mano dei clienti. I requisiti, le situazioni attuali e le capacità di portamento del rischio decidono quale tipo di opzioni di investimento. Senza dubbio questo metodo è vantaggioso per ottenere un sacco di soldi in conto capitale in un breve periodo. Ma per ciò che accade si deve mettere a lungo il rischio e i tassi di interesse. Ma in termini di protezione dei tuoi soldi guadagnati duramente, c’è un punto importante da giocare sempre in modalità più sicura, altrimenti dovrai affrontare perdite finanziarie.