Nonostante il crypto winter crescono gli investimenti in criptovalute

Sono tantissimi gli investitori che si affidano ad un bot criptovalute per negoziare sui mercati crypto. Altrettanti coloro che preferiscono invece agire in totale autonomia senza la guida di un bot. Qualunque sia la soluzione di trading di criptovalute preferita, gli investitori italiani e mondiali non sono affatto spaventati dal cosiddetto inverno delle criptovalute. Sia i piccoli sia i grandi gestori patrimoniali globali non si sono fatti impressionare dal crypto winter. Anzi sono pronti a promuovere ed investire su molti prodotti crittografici e nuove risorse digitali.

Ma cos’è effettivamente successo? La quotazione delle crypto ha subito uno scossone al ribasso. Pertanto il prezzo delle criptomonente è sceso. Alla base di questa oscillazione piuttosto significativa c’è l’incremento dei tassi di interesse decisa per contrastare la spinta inflazionistica. In particolare la valuta guida, ovvero il Bitcoin, ha accusato un pesante calo di valore definito crypto winter. L’inverno delle criptovalute è una fase che non ha trovato affatto impreparati gli investitori, i quali quindi non si sono lasciati impressionare e hanno continuato ad immettere risorse nella criptomoneta.

Come sa benissimo chi utilizza bot criptovalute le oscillazioni di mercato sono alla base dei flussi finanziari e possono fare la fortuna (e anche la sciagura) dei trader. Tuttavia l’intuizione dei Bitcoin e delle tante valute crypto che sono nate negli anni, è unica. Tutti i player tradizionali si sono avvicinati negli anni a questi asset e lo hanno fatto convintamente. La corsa ai nuovi strumenti finanziari legati alle criptovalute fa comprendere quanto i player tradizionali abbiano deciso di scommetere sulle criptovalute e non siano affatto scoraggiati da un crypto winter.

A leggere le testate di settore finanziario si apprende che i clienti istituzionali sono sempre entusiasti. Essi apprezzano le criptovalute e la tecnologia che supporta queste risorse digitali. Ci sono anzi nuovi investitori pronti ad inserirsi nel mercato delle criptomonete. Sia i grandi sia i piccoli investitori intendono piazzare scommesse strategiche su questo tipo di asset. I principali operatori finanziari sono certi che questi asset siano qui per restare.

Anche le banche tradizionali studiano progetti per investire in criptovalute. Sono sempre di meno gli attori finanziari che ritengono le criptovalute troppo rischiose. Alcuni big della finanza si stanno muovendo verso le criptovalute. Goldman Sachs ha lanciato il suo primo prestito garantito da Bitcoin. BlackRock ha lanciato un prodotto che offre ai clienti istituzionali un’esposizione a Bitcoin. Questi due segnali indicano chiaramente che altri grandi attori istituzionali potrebbero avviare da qui a breve altre iniziative nel mercato delle criptomonete.

Le turbolenze nei mercati cripto hanno permesso alle autorità di regolamentazione di monitorare cosa è successo e di usarlo come un invito all’azione per fornire alcune barriere per gli investitori istituzionali e al dettaglio. La strada è tracciata e non è prevista alcuna inversione di marcia da parte degli investitori.