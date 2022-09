I potenti del Mondo ai funerali della Regina Elisabetta

A Londra e in tutto il Regno Unito prosegue l’ondata di commozione dopo la morte della Regina Elisabetta, la longeva monarca che con il suo Regno ha attraversato due secoli. Saranno 10 i giorni di lutto per i sudditi. Il funerale si terrà lunedì 19 settembre. In questa occasione i potenti del Mondo saranno a Londra.

A quanto si apprende tra gli assenti ci sarà lo “zar” russo Vladimir Putin. Ci sarà invece il suo “nemico” il presidente americano Joe Biden. Lo confermano fonti della Casa Bianca alla Nbc. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperà ai funerali di Stato della regina Elisabetta. Lo riferisce il suo portavoce Eric Mamer. Attesi i monarchi di mezza Europa, diplomatici, capi di Stato e migliaia di britannici.

La regina Elisabetta è stata “una dei più grandi leader che il mondo abbia mai avuto”. Lo ha detto la premier britannica Liz Truss durante il tributo alla sovrana scomparsa in corso in una Camera dei Comuni affollata coi deputati in lutto. La seduta è stata preceduta da un minuto di silenzio.