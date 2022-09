Fine di un’era: la Regina Elisabetta II è morta a 96 anni a Balmoral, Carlo è Re

La notizia era nell’aria. Poco prima della 20 è arrivata la conferma ufficiale. La Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni a Balmoral in Scozia. Il principe Carlo, erede al trono, era giunto per primo nella residenza scozzese con la consorte Camilla. Al capezzale di Elisabetta II anche gli altri figli della Regina. Presente anche il principe William, primogenito di Carlo (73 anni) e secondo in linea di successione, mentre l’altro nipote Harry è partito dagli Stati Uniti d’America senza la moglie Meghan.

Folla di persone davanti ai cancelli di Balmoral. La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta mercoledì a rinunciare ad una riunione virtuale.