7° Raduno Nazionale della Protezione Civile a Pugnochiuso

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il “sistema” italiano di Protezione Civile torna a riunirsi in Puglia per vivere una nuova ed esaltante esperienza con il 7° Raduno Nazionale della Protezione Civile. Per sei anni, infatti, questa originale iniziativa si è organizzata in tutte le province pugliesi, per tornare nel 2022 in Capitanata dove iniziò nel 2014, scegliendo la stessa location di allora, Vieste, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, e precisamente nella suggestiva baia di Pugnochiuso. A fine settembre arriveranno, da ogni parte di Italia, volontari di Protezione civile, funzionari e dirigenti degli enti e delle istituzioni di ogni livello (regioni, province, comuni) che si occupano di Protezione Civile, oltre a rappresentanti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Sarà occasione di incontro per tutti coloro i quali dedicano il loro tempo, il loro lavoro, la loro passione al servizio della Protezione Civile. Occasione per fare amicizie, per confrontarsi, per partecipare a gite, escursioni e momenti di socializzazione, oltre che per godersi l’incantevole baia di Pugnochiuso e il mare del Gargano. Un momento unico, quindi, per rinsaldare, in tutti gli operatori di Protezione Civile provenienti dal territorio nazionale, il senso di appartenenza a quella variegata e straordinaria comunità che è il Sistema Nazionale di Protezione Civile al servizio della popolazione italiana 365 giorni all’anno.

Il programma dell’evento sta subendo delle modifiche nelle date rispetto alle edizioni precedenti a causa della concomitanza con le elezioni politiche del 25 settembre, che non permettono di poter realizzare eventi in tale giornata, o almeno alla vigilia dello stesso. Quindi in attesa del programma definitivo, è bene specificare che le condizioni di partecipazione possono essere soggette alla diversa data di check-out (24 o 25 settembre) a seconda che il partecipante voglia andar via in tempo utile per poter votare nel proprio luogo di residenza. Ogni informazione utile alla partecipazione è quindi disponibile sul sito ufficiale del Raduno (www.radunonazionalepc.it) che viene aggiornato costantemente e che vedrà a breve la pubblicazione del programma definitivo, che vedrà comunque, per le difficoltà sopramenzionate eventi compresi tra i giorni 21 e 23 settembre.