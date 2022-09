Perugia. Ferro di Cavallo festeggia il ventennale della sua Chiesa: tante le iniziative

Ricorrono 20 anni dalla costruzione della chiesa San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo, Perugia. Per l’importante ricorrenza sono diverse le iniziative in programma. Un momento molto intenso per il popoloso quartiere del capoluogo umbro per celebrare la nascita di una nuova chiesa.

“La Chiesa italiana è erede di un impareggiabile tesoro di tradizioni architettoniche”. Così scrive nella nota pastorale per la progettazione di nuove chiese il 18 febbraio 1993 Luca Brandolini, all’epoca Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia. L’obiettivo è “non solo conservare le testimonianze del passato, ma accogliere anche le migliori proposte dell’arte contemporanea che si pongano al servizio del culto”. A questa descrizione risponde perfettamente la Chiesa intitolatata a San Giovanni Battista, ubicata nel quartiere Ferro di Cavallo a Perugia, zona a ridosso dello stadio Renato Curi.

Brandolin nel documento scrive che “una convinzione deve stare alla base di ogni progetto: per l’ideazione e la costruzione di nuove chiese è necessario l’impegno coordinato di tutte le componenti ecclesiali, ciascuna per la propria parte” “perché ogni nuova chiesa-edificio sia ‘segno della Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo’ (Pontificale Romano, Dedicazione di una chiesa, Premesse n. 28)”.

La Chiesa intolatata a San Giovanni Battista celebra il ventennale (2002-2022) con una serie di iniziative consultabili nel dettaglio sul sito ufficiale www.parrocchiasgb.com o sulla pagina facebook ufficiale www.facebook.com/sgbfdcpg tra cui il concerto di musicale medievale con canti di pellegrinaggio e laudi dal “Laudario di Cortona” presentati dal coro Armoniosoincanto diretto dal maestro Franco Radicchia in programma domenica 18 settembre 2022 alle ore 21. Sempre nella stessa giornata alle 17:30 le famiglia della comunità di Ferro di Cavallo si ritroveranno per l’iscrizione dei propri figli al catechismo e per la partecipazione alla Santa Messa.

“Data la straordinarietà di un anniversario decennale avremo momenti significativi” – annuncia il parroco don Francesco Medori (in una foto tratta dal suo profilo facebook) – uscriremo a meditare il Vangelo con la preghiera del Santo Rosario in mezzo alle nostre case”. Gli appuntamenti, in programma dalle 18:45 alle 19:30, sono iniziati ieri con l’appuntamento presso Via Martiri di Belfiore (nuova edicola dedicata a Maria); proseguiranno in Via Colle Maggio, area verde tra i palazzi, lunedì 12; giovedì 15 in Via Colombo presso l’area verde davanti al “serpentone”. Da non perdere giovedì 22 settembre alle 21, in chiesa, l’incontro con Mons. Carlo Rocchetta (Casa della Tenerezza), il quale terrà una conferenza – catechesi su “la tenerezza: progetto di famiglia” dedicata a tutte le coppie, sposate e non.

In occasione del 20° anniversario della dedicazione si terranno mercoledì 14 alle 21 la liturgia della Esaltazione della Santa Croce, in chiesa; sabato 17 e domenica 18 le Sante Messe saranno celebrate all’esterno, sotto la tenda. Sabato 24 alle 19 Santa Messa per l’anniversario della Dedicazione cui seguirà un momento conviviale. Dal 3 ottobre prenderà il via, ogni lunedì e giovedì, alle 21 la catechesi per giovani e adulti.

Don Francesco Medori, religioso di lunga data, uomo di cultura, persona cordiale e fortemente impegnata nel sociale, è il perno della comunità di Ferro di Cavallo, colui che ha voluto e realizzato il sogno di edificare una nuova chiesa. “Nel 1958 venne costruita la struttura che è servita provvisoriamente come chiesa fino al 2001” racconta il parroco. “Il quartiere poi è cresciuto e si è sentita sempre più forte la necessità di avere una chiesa adeguata”. I lavori sono iniziati nel 1998. “Siamo riusciti a celebrare la prima Messa nella chiesa – non ancora terminata – in occasione del Natale del 2000. L’ultima Domenica di Settembre del 2022 il Vescovo Giuseppe Chiaretti ha celebrato la Dedicazione della nuova chiesa ed è stata una vera, grande festa di popolo, per tutto il quartiere” scrive presentando il ventennale, lasciando trasparire tanta emozione don Francesco. Altra tappa da ricordare, l’anno 2006 quando Kiko Arguello, insieme a pittori aiutanti, ha realizzato la “Corona Misterica” che avvolge di bellezza “l’assemblea che in questa chiesa si riuunisce nel Nome del Signore”. Ci sono anche altre opere interne, rimaste incompiute, “che – sottolinea don Medori – stiamo oggi pian piano completando”.