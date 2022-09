PAPA FRANCESCO IN KAZAKHSTAN, I PAPI SANTI, CELESTINO V E LA PERDONANZA

Mons. Guido MAZZOTTA, Goffredo PALMERINI, Viviana GRECO l’11 settembre ospiti a Cristianità-Rai Italia

CRISTIANITA’ – RAI ITALIA, condotto da suor Myriam Castelli

Domenica 11 settembre 2022 – alle 10:15 ora italiana la diretta

Il ventunesimo anniversario degli attentati terroristici dell’11 settembre con il crollo delle Torri Gemelle nel cuore di Manhattan negli Stati Uniti che causarono la morte di circa tremila persone tra le quali 343 vigili del fuoco e 60 poliziotti. Il ricordo delle famiglie italiane in America che a Ground Zero hanno visto morire più di trecento giovani professionisti connazionali. E ancora: il viaggio apostolico di Papa Francesco in Kazakhstan in programma dal 13 al 15 di settembre, in occasione del VII congresso dei leader delle religioni del mondo e tradizionali che ha come motto “Messaggeri di pace e di unità”.

Questi i principali argomenti di Cristianità, il programma televisivo di Rai Italia, realizzato e condotto da suor Myriam Castelli, di domenica 11 settembre 2022 in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra in Roma, dalle ore 10:15 alle ore 12:30.

Il primo ospite è Mons. Guido MAZZOTTA, Docente all’Università Urbaniana, che ricorda il viaggio di Giovanni Paolo II in Kazakhstan 21 anni fa precisamente pochi giorni dopo il tragico attentato nel quale due aerei si sono schiantati sulle torri gemelle a New York e il terzo sul Pentagono a Washington. Poi con Mons. Mazzotta si ripercorrono le tappe del viaggio di Papa Francesco in Kazakhstan dove la fede cristiana è praticata da una piccola minoranza del Paese ex sovietico e ancora della morte della Regina Elisabetta e del suo rapporto con i Papi durante 70 anni di Regno.

Accanto a Mons. Mazzotta il giornalista Goffredo PALMERINI, grande studioso dei problemi dell’emigrazione italiana all’estero, che parla dei Papi santi, in particolare di Celestino V e della Porta santa della Basilica di Collemaggio nonché del beato Papa Luciani, evidenziando la loro azione in favore della pace e dell’unità tra le famiglie e i popoli. Tra gli ospiti anche la giornalista italo-argentina Viviana GRECO, che ricorda la missionaria comboniana uccisa in questi giorni in Mozambico e l’opera svolta dai missionari italiani in ogni angolo del mondo.

Al centro la Santa Messa che si celebra nella Cattedrale di Matera e a mezzogiorno l’Angelus del Papa dalla finestra del Palazzo Apostolico. Non mancano le notizie ecclesiali e della Santa Sede tra le quali spicca la preoccupazione del Pontefice, manifestata durante l’udienza generale, circa il pericolo di un mondo scosso da una guerra con rischi di escalation nucleare.

***

Cristianità è il programma di cultura religiosa di Rai Italia. Ogni domenica, suor Myriam Castelli – ideatrice, autrice e conduttrice da oltre 20 anni – propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni, con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana. Per contattare la redazione: [email protected]. Il programma va in onda ogni domenica nelle Americhe, in Africa, Asia e Australia. Le puntate sono inoltre disponibili su Raiplay.