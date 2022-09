Criptovalute per il portafoglio di ogni principiante: BudBlockz (BLUNT), Ethereum (ETH), Binance (BNB), Flux e Bitcoin (BTC)

Se state pensando di fare trading con le criptovalute da qualche tempo, non c’è mai stato un momento migliore per unirsi alla rivoluzione finanziaria.

Più di 300 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano le criptovalute e le monete decentralizzate stanno cambiando molti scenari. Se si considera l’aumento del costo della vita e l’impatto dell’inflazione, abbracciare le criptovalute e altri investimenti intelligenti è una necessità.

Per un nuovo investitore, costruire il proprio portafoglio può essere difficile se non sa distinguere i BudBlockz dai Dogecoin. Quindi, quali sono i token digitali che dovrebbero essere presenti nel portafoglio di criptovalute di un principiante? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

BudBlockz (BLUNT)

BudBlockz è il primo ecosistema per facilitare i NFT garantiti da asset per l’industria della marijuana e sta già cambiando il panorama per le aziende agricole, i dispensari e gli investitori. Questo nonostante il token digitale BLUNT sia nuovo nell’universo delle criptovalute. Con una fornitura totale di 420.000.000 e un prezzo d’ingresso basso (attualmente ridotto a 0,015 dollari per la vendita privata), offre una fantastica opportunità per i principianti di essere coinvolti in una fantastica opportunità legata a un settore in rapida crescita.

La continua legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo e terapeutico vedrà sicuramente una buona performance di BLUNT, anche perché le transazioni decentralizzate superano molti dei problemi bancari che dispensari e aziende agricole spesso devono affrontare. È sicuramente una società da tenere d’occhio al momento del lancio nelle prossime settimane, soprattutto perché anche BudBlockz è pronta ad aprire dei dispensari.

Bitcoin (BTC)

Se seguite le criptovalute dall'esterno da pochi giorni o da qualche anno, il Bitcoin (BTC) è l'asset digitale che conoscete. È il nonno delle criptovalute ed è ormai giunto al suo secondo decennio di vita. Sebbene solo una piccola parte degli investitori possa permettersi di entrare direttamente in gioco con i token BTC, il fatto di poter acquistare o vendere una piccola percentuale di una moneta la rende accessibile a un pubblico molto più ampio.

Negli ultimi mesi il BTC si è stabilizzato al di sopra dei 20k dollari, ma è ancora a meno di un terzo dei suoi massimi storici. C’è quindi ampio spazio per una corsa al rialzo del token digitale. Spesso i movimenti positivi di altri token digitali sono legati alla crescita del BTC. Per questo motivo, è sempre consigliabile tenere BTC.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è la seconda criptovaluta in ordine di grandezza e la sua piattaforma blockchain decentralizzata stabilisce una rete peer-to-peer per facilitare le transazioni sicure note come contratti intelligenti. La piattaforma è utilizzata da una serie di token ben noti come Basic Attention Token (BAT) e Status (SNT). Tuttavia, l’ETH rimane la scelta più ovvia, soprattutto per i principianti.

Come per il Bitcoin, non sarà difficile condurre ricerche o trovare analisi di esperti sull’attuale performance dell’ETH in qualsiasi momento. Le persone che hanno investito nella moneta nel maggio 2020 per meno di 200 dollari hanno visto i loro investimenti crescere di 23 volte in 18 mesi. L’importanza della piattaforma Ethereum nell’arena delle criptovalute dimostra che ETH potrebbe tornare a 4.600 dollari e oltre prima o poi.

Binance (BNB)

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo e facilita più scambi di qualsiasi altra piattaforma. Utilizza il token digitale BNB come criptovaluta nativa. Un tempo si basava sulla blockchain di Ethereum, ma ora Binance opera con la propria smart chain Binance. BNB è senza dubbio uno dei token digitali più importanti e comunemente scambiati, in circolazione da oltre mezzo decennio.

Con un tetto massimo di 200 milioni di token BNB, BNB è una delle criptovalute più grandi in termini di capitalizzazione di mercato. I nuovi inventori che utilizzano Binance come exchange di criptovalute scopriranno che BNB è uno dei migliori token da detenere, anche perché il suo futuro è assicurato. Ha avuto un periodo turbolento nel 2022, come molti altri token, ma è un investimento saggio.

Flux (FLUX)

Gli investimenti in criptovalute non dovrebbero limitarsi ai token che tutti detengono. Investire in piattaforme può essere altrettanto importante per i principianti che cercano una diversificazione del portafoglio in un settore volatile. Flux è la nuova generazione di infrastrutture cloud scalabili e decentralizzate. È sufficiente sviluppare, gestire e far nascere le applicazioni su più server contemporaneamente. Pronto per il Web 3.0, le Dapps e altro ancora.

L’ecosistema Flux è una suite pienamente operativa di servizi informatici decentralizzati e soluzioni blockchain-as-a-service che offrono un ambiente di sviluppo interoperabile, decentralizzato e simile ad AWS. Flux ha la sua moneta omonima che attualmente si trova a circa il 60% della sua capacità massima, il che rende il momento giusto per agire.