Logistica aziendale nell’era digitale

Ogni giorno senza rendercene conto viviamo in un mondo dove il cambio e lo scambio di merce, i trasporti e le spedizioni sono diventati indispensabili e sempre più in crescita.

Tutto ciò che utilizziamo, che mangiamo, che compriamo nei negozi e nei supermercati, che acquistiamo online passa attraverso una grande rete di distribuzione e di logistica dei trasporti.

La logistica è un processo di pianificazione, controllo del flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo che ha lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti.

Ci sono diversi tipi di logistica:

logistica in ingresso o logistica in entrata,

logistica interna,

logistica distributiva o logistica dei trasporti,

logistica di ritorno.

Esiste un grande lavoro dietro questo processo che negli ultimi anni si è trasformato anche a livello digitale con l’aiuto di software creati appositamente per risolvere le problematiche del settore.

Questi software aiutano a rendere più semplice e lineare il lavoro che riguarda l’amministrazione, il magazzino, gli autisti, i mittenti e i destinatari.

Tramite questi gestionali di trasporto organizzare le merci, gli autisti, le tariffe e le fatture diventa molto più veloce; i mittenti possono prenotare le consegne, i destinatari controllare il tracking, è possibile avere preventivi più precisi per ogni cliente, avere un’ ottimizzazione del percorso, avere la conferma immediata della presa e il controllo del carico.

Inoltre è possibile gestire i documenti, la manutenzione di ogni mezzo, i consumi per la gestione dei rifornimenti, registrare le competenze degli autisti, gestire i tempi di riposo, la gestione della movimentazione, e il controllo dell’inventario.

I vantaggi per le aziende sono molteplici in quanto:

si riducono i costi di trasporto visto che il software elabora il percorso migliore per eliminare sprechi di tempo considerando le prese e le consegne

Vengono analizzate le spese, i tempi di consegna, le fermate necessarie durante il tragitto e il software elabora le modalità d’azione più efficaci, pianifica i trasporti, ottimizza i percorsi e il carico. Ottimizzare i percorsi comporta minor spreco di carburante e quindi costi inferiori e maggiori benefici per l’ambiente.

si rende più facile la comunicazione in quanto i trasportatori ricevono i messaggi dei clienti e il programma elabora ordini d’acquisto, richieste dei clienti, gestione di fornitori ed inventario, vendita e distribuzione.

in automatico viene svolta la pianificazione dei percorsi

viene monitorata la posizione di ogni veicolo con le tempistiche

Dall’attenta pianificazione può dipendere il successo e la crescita di un’azienda.

L’obbiettivo finale è soddisfare i clienti minimizzando i costi e accrescendo i ricavi e il business dell’azienda e sicuramente per avere questi risultati bisogna pianificare le attività di tutta l’intera catena logistica nel miglior modo possibile.

Proprio per questo motivo un software per la gestione dei trasporti è essenziale ormai per un’azienda dell’industria.

In passato questo veniva svolto in modo manuale da chi lavorava nella logistica di distribuzione ed indubbiamente erano possibili maggiori errori ad esempio nei documenti e fogli di calcolo manuali, che spesso portavano a ritardi e inefficienze soprattutto data la grande mole di lavoro e le diverse funzioni e esigenze.

Ci sono differenti tipologie di software quelli gratuiti e quelli a pagamento.

Quelli gratuiti sono con funzionalità base e creati per un numero minore di utenti quindi più adatti a piccole imprese.

Quelli a pagamento prevedono l’acquisto di una licenza e una quota periodica ma hanno maggiori funzionalità e sono più elaborati.

Tra i software a pagamento abbiamo molta scelta ed alcuni hanno un’elevata usabilità e una semplice fruizione possibile anche tramite smartphone e danno la possibilità di usufruire di una demo di prova.

E’ chiaro quindi come vista la crescita esponenziale del settore trasporti e della logistica negli ultimi anni, sia molto importante lavorare con strumenti adatti e realizzati appositamente per facilitare i compiti e pianificare in modo ottimizzato, favorire la comunicazione e la disponibilità dei dati, e controllare gli aspetti finanziari per soddisfare i clienti e far accrescere sempre di più un azienda.