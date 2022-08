Cos’è l’elettrostimolatore muscolare e quali le sue funzioni

Al giorno d’oggi sono disponibili degli apparecchi tecnologici in grado di migliorare le condizioni delle persone che necessitano di trattamenti terapeutici. Nello specifico, sia nel mondo dello sport e della fisioterapia, è stato impiegato l’elettrostimolatore muscolare. Quest’ultimo è una tra le tante apparecchiature tecnologiche utilizzate al fine di stimolare in maniera positiva i muscoli, così da recuperarne la mobilità in seguito a stiramenti muscolari o traumi dovuti a incidenti.

Quali sono le funzioni dell’elettrostimolatore muscolare

L’elettrostimolatore muscolare consiste in un dispositivo elettronico appartenente alla categoria dei dispositivi volti a medicare e migliorare le condizioni fisiche delle persone dopo che hanno subito traumi o incidenti. Questi ultimi hanno infatti compromesso la funzionalità dei muscoli e questa può essere recuperata mediante l’utilizzo dell’elettrostimolatore muscolare.

Questi prodotti possono essere utilizzati in fisioterapia al fine di recuperare in maniera completa le funzionalità dei muscoli, i quali sono stati compromessi in seguito a dei traumi neuromuscolari.

Tali dispositivi elettronici sono utilizzati anche nel campo dello sport al fine di incrementare la muscolatura degli atleti. Questi apparecchi elettronici donano molti vantaggi, specialmente su zone quali braccia, addominali e gambe.

Per cosa viene usato

Il principale obiettivo dell’elettrostimolatore muscolare consiste nell’aumento della massa dei muscoli e di un recupero alquanto veloce e agile in seguito a un infortunio o eccessivo sforzo fisico. E’ inoltre in grado di cambiare l’impulso, intensità, durata, frequenza e latenza. Questi fattori sono molto utili per casi di recupero fisiologico particolari, come il trofismo muscolare: in questo caso vengono selezionati parametri ben specifici e viene utilizzato l’elettrostimolatore muscolare al fine di migliorare il tono.

Questo dispositivo elettronico viene anche utilizzato sugli atleti in quanto la contrazione muscolare che si ottiene grazie ad esso è molto simile a quella effettuata naturalmente: per questo motivo vengono utilizzati per gli allenamenti.

L’elettrostimolatore muscolare è anche utile al fine di tutelare il sistema tendineo e muscolare, al fine di non affaticare eccessivamente il muscolo una volta che questo è stato utilizzato per un determinato periodo. Può essere utilizzato in campo sportivo al fine di aumentare la potenza delle fibre muscolari.

Se si è interessati agli ulteriori vantaggi garantiti dall’elettrostimolatore muscolare è possibile consultare il seguente sito web: https://www.elettrostimolatoriscontati.it/.

Il funzionamento dell’elettrostimolatore muscolare

L’elettrostimolatore muscolare ha un funzionamento relativamente semplice nel suo complesso ed è un apparecchio elettronico alquanto all’avanguardia. Nello specifico, questo dispositivo è costituito da un generatore di corrente e da più elettrodi.

Il generatore di corrente è un elemento fondamentale in quanto consente di avere una differenza di potenziale, la quale permette di far contrarre i muscoli. Questa differenza di potenziale può intercorrere tra due elettrodi.

Così come il funzionamento, anche il posizionamento e l’utilizzo dell’elettrostimolatore muscolare è molto semplice ed intuitivo: nello specifico, bisogna utilizzare gli elettrodi e posizionarli nel muscolo che si desidera far contrarre. Una volta posizionati correttamente gli elettrodi è necessario utilizzare i vari comandi, i quali si trovano nell’apposito pannello di controllo. A seconda del caso specifico e degli obiettivi da perseguire, si possono regolare i vari fattori: potenza dell’impulso, intensità e frequenza.

Tali fattori devono essere selezionati con molta attenzione al fine di non commettere errori e solitamente si utilizzano range bassi e alti rispettivamente per chi necessita di trattamenti di riabilitazione e atleti. I range elevati sono infatti più adatti per gli atleti in quanto devono allenare dei muscoli già precedentemente allenati. E’ fondamentale posizionare correttamente gli elettrodi al fine di ottenere i risultati desiderati.

In conclusione, è possibile utilizzare gli elettrostimolatori muscolari al fine di avere numerosi vantaggi fisiologici in seguito a dei traumi ai muscoli oppure per compiere degli allenamenti nel settore dello sport. L’elettrostimolatore offre differenti benefici e può essere regolato a seconda dei casi specifici.