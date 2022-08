Sky è la Casa dello Sport: raggiunto l’accordo con Dazn per trasmettere la serie A

Da vent’anni a questa parte la Casa dello Sport è su solo Sky e sarà così anche per questa stagione di grande sport in diretta. Il brand Sky è stato in grado di crescere e rafforzarsi ancora di più grazie alle ultime notizie che danno nuovo slancio. La posizione di Sky Sport si rafforza grazie alle ultime mosse sulla scacchiera che completano l’offerta.

La Casa dello Sport su Sky è sempre più grande

A dirlo è Marzio Perrelli Executive Vice President di Sky durante la presentazione dei palinsesti sportivi della prossima stagione calcistica che sta entrando nel vivo e che regalerà grandissime emozioni a tutti i tifosi. Infatti, il pubblico di Sky è già in fibrillazione, da sempre abituato a una grande qualità grazie a un commento impareggiabile di tutti gli eventi sportivi, e calcistici in particolare, più interessanti. Grazie all’ultimo accordo siglato con il servizio di Dazn, Sky Sport amplia l’ offerta rispetto all’anno scorso. Infatti, sui suoi canali Sky trasmetterà tutte le partite, sette in più rispetto alla precedente stagione.

Insomma, Sky Sport non delude nemmeno questa volta i suoi affezionati telespettatori che potranno godersi ancora di più il grande sport in seguito all’accordo raggiunto con Dazn. Chi temeva di dover cercare altrove le partite più belle della stagione, può dormire sonni tranquilli: le grandi emozioni del calcio sono sempre e solo su Sky Sport. È la notizia che tutti stavano aspettando e le novità sono solo all’inizio. Per non perdersi il grande calcio di serie A e tutte le partite della propria squadra del cuore basta Sky, la Casa dello Sport anche per questa stagione che riparte con il piede giusto.

Come si articolano i nuovi palinsesti Sky

Se per la stagione 2021 2022 Sky trasmetteva live solo 3 match della Serie A Tim, oggi l’offerta si allarga ancora di più. Il nuovo accordo con la Lega aggiunge all’offerta tutte le immagini live, garantendo così la massima qualità e quantità. I nuovi palinsesti per la stagione 2022/2023 sono ancora allo studio al fine di proporre un’offerta che più completa di così non si può. Oltre all’immediatezza, in pentola bollono ancora altre novità. Si tratta del post partita che sarà in una veste tutta nuova e rinnovata.

I fedeli abbonati di Sky Sport hanno fatto la scelta giusta restando. Già in passato Sky non aveva mai deluso, guadagnandosi un posto in pole position nei commenti calcistici sebbene non avesse tutte e dieci le partite. D’ora in avanti non ci si può aspettare che ancora di più dalla piattaforma Sky che da sempre punta moltissimo sul calcio nella sua offerta.

A confermare il buon lavoro fatto arrivano gli ascolti dei calci di inizio della Premier League nell’ultimo weekend appena trascorso: un nuovo record per Sky Sport. Per riassumere in altre parole, il pubblico ha risposto non bene, ma benissimo alle novità in casa Sky, confermandolo come numero uno.