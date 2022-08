Miss CinemaOk a Francica VV

Francica VV – la cittadina di Francica, in provincia di Vibo Valentia, ha ospitato la kermesse estiva del concorso di Miss CinemaOk giunto alla sua 36° edizione. La serata voluta dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Michele Mesiano, è stata decisamente promossa dall’Assessore Gianfranco Liguori. ed organizzata e presentata da Rino Logiacco. La manifestazione è stata inserita nel programma civile e religioso in onore del santo del Paese, Sant’Antonio. Si doveva svolgere lunedì 22, ma una bomba d’acqua, una pioggia improvvisa, ha costretto gli operatori a smontare scenario ect ect, così la serata è stata rinviata per mercoledì 24 agosto. Il Logiacco giunto in piazza ha raccolto le iscrizioni delle ragazze che hanno aderito per il concorso e nel mentre, ha anche aiutato il server per il montaggio della spettacolare scenografia. Date le disposizioni alla Giuria, presieduta da; Pino Grillo Pres. della società consortile “Distretto del Cibo” del territorio rurale vibonese (progetto dove il comune di Francica ha aderito) il quale ha concesso il patrocinio alla serata, da Gianfranco Liguori, Giuseppe Fogliaro, Danilo LaVecchia, Paola Currà, Greta Mazzotta, Mary Stella Budà, sale sul palco ed inizia la serata. Dopo i convenevoli saluti presenta il concorso, il quale prevede la partecipazione alla finale che si terrà nel teatro Fellini di Cinecittà, Roma, nei gg 23-24 del mese di settembre, dove ci saranno personaggi del mondo della moda, del cinema e delle televisione. Il Logiacco presenta la serata in un modo impeccabile da vero “dinosauro del palcoscenico”, e le ragazze sfilano salutando il pubblico nel costume olimpionico tipico delle sfilate. Dopo, nel mentre queste vanno a cambiarsi Lui chiama sul palco una ragazza, Ramona, proveniente da Anoia RC, la presenta al pubblico come cantante conosciuta 20 anni fa, una voce calabrese che molti avranno visto su altri palcoscenici del nostro territorio ed a lei affida il microfono per esibirsi al pubblico. uno spettacolo nello spettacolo, non solo miss che si esibiscono sfilando in casual, in abito elegante, ma anche la splendida voce di Ramona che nello stacco, tra una sfilata e l’altra si esibisce cantando canzoni di un passato glorioso della musica italiana ed anche canzoni recentissime note ai giovani che seguono le trasmissioni televisive dedicate a loro e non solo .. Rino Logiacco non ci fa certo mancare le sorprese, le musiche le ha scelte lui personalmente, sono tutte tratte da film epici che hanno fatto la storia, e le ragazze sfilano in un contesto armonioso in crescendo come se dovessero conquistare il mondo .. come ho detto un dinosauro da palcoscenico che trascina le ragazze ed il pubblico il quale applaude come non mai .. ed il Logiacco ci sorprende ancora, mentre la piazza è invasa da una musica epocale tratta dal un noto film, sul palco le ragazze sfilano in coppia vestite da gladiatrice romane, spartane e greche .. nel mentre lui incita il pubblico con parole memorabili per chi era presente sa, trascinando la platea in triplici e fragorosi applausi, indirizzati a Lui per l’emozioni trasmesse ed alle ragazze coraggiose che hanno sfilato in costume cinematografico da Lui voluto e portato sul palco. Una serata spettacolare che ha visto protagoniste le ragazze, la cantante e Lui, il presentatore che ha sorpreso gli spettatori per la grinta mordente che lo ha ricambiato con applausi ed emozioni. Le ragazze che si sono aggiudicate le fasce sono; 5° posto Elisa Fragalà – 4° posto Felicia Battaglia – 3° posto Lucrezia La Rocca – 2° Francesca Chindamo – 1° Posto Rosy Sergio – tutte e 5 le ragazze provenienti da comuni diversi. A fine serata il Logiacco ha ringraziato tutti il pubblico presente, nonchè PianaTV che ha ripreso la serata, e l’entusiasmante spettacolo lo potrete vedere sul Digitale Terrestre al canale 185 sera dei lunedì 29 agosto oppure su www.pianatv.it . Ha ringraziato la giuria tutta, l’amministrazione comunale di maggioranza e di minoranza, il server Franco Caruso, gli sponsor; Panificio/pastificio Colacchio, Tripodi navigazione, pasticceria Umberto Grillo, Ass. Francica in Movimento, Maurizio Mazzotta seg. prov. partito d’azione, il Distretto del Cibo, gruppo Azione, Antonio Nesci direttore del nostro giornale, laprimapagina.it, le parrucchiere Curigliano Nunzia e Mondella Domenica, il comitato feste ed il Parroco. Un ringraziamento doveroso va al proprietario dell’immobile, il sig. Tino Vetere che ha messo a disposizione la sua abitazione affinché le ragazze si potessero cambiare. La redazione