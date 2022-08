Al Lido San Lorenzo Siracusa, successo per la selezione di “Una Ragazza per il Cinema” 2022

Altro successo, per la Selezione Regionale del Premio Nazionale di Bellezza e Talento, “Una Ragazza per il Cinema”, XXXIV Edizione, che vede in finale Nazionale al Teatro Antico di Taormina l’11 Settembre la giovane Aurora Borzí.

Per tutte le altre finaliste Regionali i Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo hanno spostato lo scenario a Paternó, nel catanese, il 30 Agosto 2022, per concludere la finale Regionale delle Selezioni organizzate da Samanta Ponzio Presidente dall’Associazione [email protected]

“Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto ricercando non solo bellezze ma, soprattutto, i talenti del nostro territorio” – afferma Samanta Ponzio – “In questa selezione abbiamo inserito in questo contesto anche i concorsi Miss e Mister Royal d’Italia e Royal baby d’italia della Royal Agency di Jenny Diara, e il Contest dell’Associazione [email protected] Stelle del Mediterraneo parte integrante del progetto “SI alle diversità… NO alle discriminazioni” giunto già alla 3° Edizione, per portare in passerella tutti quelli che hanno questo sogno nel cassetto abolendo tutti i requisiti classici dei concorsi.”

Tema sociale toccato questa sera dall’Associazione è stato quello della “Vigoressia” l’ossessione per il fisico perfetto discusso con la Dott.ssa Melinda Miceli critico d’arte internazionale. Durante la serata l’esibizione canora da Simona Zeta a Francesco Boccadifuoco ad Andrea Viani per dimostrare a tutti che la diversa abilità è solo un limite nella mente della gente. A ballare sul palco invece gli allievi della scuola di Ballo ClaryDance con i maestri Claudia Arnone e Riccardo Aliffi , il Presidente dell’Associazione Carabinieri Valentino De Ieso ha invece sorpreso tutti suonando con il marranzano.

Per concludere l’illustratrice Elisa Gozzo della TSMGO Edizioni della scrittrice Denise Bentivegna, che ha esposto il nuovo progetto editoriale inclusivo “AngelidilegnA” dell’Associazione [email protected], che vedrà protagonisti i ragazzi Speciali dell’Associazione con le loro storie raccontate ed illustrate e coinvolgendo anche i bambini con un nuovo progetto editoriale futuro.