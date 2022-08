Il 2 e 4 settembre alle 17 partite libere e lezioni di scacchi al chiostro francescano di Pioraco

Dopo il successo delle iniziative realizzate nell’estate 2021, tornano le partite libere e le lezioni di scacchi al chiostro francescano di Pioraco. L’iniziativa prevede due appuntamenti: venerdì 2 settembre e domenica 4 settembre alle ore 17. La manifestazione è gratuita ed è promossa da Comune di Pioraco, Circolo Acli Romero, U.S. Acli Marche e ASD Scacchi La Torre Smeducci.

“Sono molti i benefici – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – di una pratica continua del gioco degli scacchi. Ogni partita, infatti, è una vera e propria sfida di abilità. Il gioco degli scacchi è complesso ed appassionate. A trarre enormi benefici sono ad esempio la memoria e la lucidità. La scacchiera è un eccezionale strumento antinvecchiamento. Il gioco degli scacchi stimola la capacità di concentrazione, i riflessi ma anche la fantasia. Proprio per questi motivi la partecipazione è aperta a cittadini di ogni età”.

Durante l’iniziativa sarà possibile seguire lezioni di scacchi, grazie alla presenza di istruttori qualificati, oppure giocare liberamente se si conoscono già le regole di una disciplina in forte sviluppo come numero di praticanti. La manifestazione viene realizzata in occasione di “Marchestorie”, il festival dei Racconti & tradizioni dai borghi in festa promosso dalla Regione Marche. Per informazioni e per le prenotazioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.